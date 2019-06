Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị hoàn thiện thay đổi diện mạo thị trường bất động sản của quận phía Bắc thành phố.

Thị trường bất động sản Gò Vấp trong nhiều năm trở lại đây xuất hiện các dự án nhà ở, khu đô thị có không gian thoáng mát, tiện ích đầy đủ. Một trong những đơn vị góp phần làm thay đổi diện mạo của thị trường bất động sản Gò Vấp trong thời gian qua chính là CityLand - chủ đầu tư bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam 2018 do Dot Property vinh danh với các dự án như Garden Hills, Center Hills và khu đô thị CityLand Park Hills.

Theo đại diện chủ đầu tư, một trong những yếu tố khiến các dự án nhà phố, biệt thự của đơn vị này tiêu thụ tốt đến từ những thay đổi về mặt hạ tầng của quận.

Sau hàng chục năm đổi mới và phát triển, đến nay Gò Vấp là một trong những quận nội thành có tốc độ đô thị hóa cao tại thành phố. Từ vùng ven tập trung dân nhập cư, quận đã phát triển thành một khu vực đô thị sầm uất được quy hoạch đồng bộ. Những dự án như đại lộ Phạm Văn Đồng với 12 làn xe tạo trục thông suốt từ sân bay Tân Sơn Nhất qua khu Đông Bắc kết nối thẳng đến Bình Dương, Đồng Nai. Giao lộ với các tuyến đường Phan Văn Trị, Lê Quang Định được mở rộng, thông thoáng giúp giảm tình trạng kẹt xe.

Cầu vượt ngã sáu Gò Vấp.

Một trong những công trình tăng lợi thế hạ tầng cho với khu vực này là cầu vượt ngã Sáu Gò Vấp. Cầu vượt đường bộ bằng thép, có dạng hình chữ Y, nối các tuyến đường lớn tại trung tâm quận như: Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm, Phạm Ngũ Lão, Hoàng Minh Giám. Song song đó là dự án cầu vượt thép có dạng hình chữ N, nút giao Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Kiệm hoàn thành không chỉ giúp giải quyết bài toán giao thông, mà còn rút ngắn thời gian di chuyển giữa quận Gò Vấp kết nối vào trung tâm thành phố cũng như sân bay Tân Sơn Nhất.

Quận Gò Vấp thời gian tới đón thêm một loạt dự án trong tương lai như: tuyến monorail số 3 từ ngã sáu Gò Vấp đến công viên phần mềm Quang Trung, ga Tân Thới Hiệp, xây mới cầu Hang Ngoài (quận Gò Vấp), mở rộng mặt đường Nguyễn Văn Nghi và đường Lê Quang Định đoạn dài 650m, sau mở rộng lên 25m, hướng từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng. Mở rộng và nâng cấp đường Lương Ngọc Quyến (đoạn từ Phan Văn Trị đến Rạch Lăng) dài 500m, rộng 16m. Dự án trung tâm thương mại - siêu thị Emart 2 thương hiệu bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc tại đường Phan Huy Ích với diện tích sàn xây dựng khoảng 35.000m2, bao gồm 11.000m2 dành cho hầm để xe và ba tầng nổi dành cho khu vực bán hàng, kinh doanh sản phẩm.

Trường quốc tế Việt - Úc tọa lạc kế cạnh CityLand Garden Hills.

Về hệ thống tiện ích, Gò Vấp cũng chứng kiến sự phát triển rất nhanh chóng, với sự xuất hiện của các siêu thị, trung tâm thương mại lớn như Lotte Mart, Emart, Vincom Quang Trung, Co.op Mart, Big C, hệ thống cửa hàng tiện lợi..., bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, trường mẫu giáo Việt Mỹ VASS, Maple Bear, Harvard Junior Kindergarten, mầm non quốc tế Worldkids, trường liên cấp quốc tế Việt Úc, Nam Mỹ UTS cùng các điểm trường công lập, dân lập khác từ mầm non đến đại học.

Sự kết nối của tuyến đường làm cho việc liên kết vùng của Gò Vấp với các quận khác thuận lợi hơn nhiều, tạo thế mạnh về giao thương, bên cạnh đó Gò Vấp còn được đánh giá là một môi trường sống tốt.

Với lợi thế địa hình là vùng đất đồi cao ít chịu ảnh hưởng bởi triều cường và mưa lớn nên các công trình xây dựng nơi đây rất vững chắc, cây xanh nhiều điều hòa không khí, môi trường sống hội tụ khá đầy đủ về tiện ích.

Trung tâm thương mại Lotte Mart với tiện ích nổi bật, tăng sức hút cho dự án CityLand Park Hills.

Đại diện CityLand cho biết, từ những yếu tố nổi bật trên, trong vài năm tới, sức bật và sự phát triển của Gò Vấp sẽ còn mạnh mẽ hơn. "Khi các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, cầu và hầm được kết nối đồng bộ, thông thoáng, Gò Vấp sẽ là lựa chọn an cư lâu dài của nhiều gia đình và là cơ hội sinh lời cho giới đầu tư", vị đại diện này cho biết.

Bảo An