Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2018 có nhiều dấu hiệu khởi sắc với sức mua tăng, trở thành động lực để các chủ đầu tư mạnh dạn tung ra dự án mới. Trong khi đa số những cái dự án ra mắt trong năm nay thuộc phân khúc trung cấp và cao cấp, nhiều chủ đầu tư vẫn mạnh dạn tạo chỗ đứng riêng trong phân khúc hạng sang.

Khai thác tiềm năng của phân khúc cao cấp, Công ty Bất động sản Bản Việt (Viet Capital Real Estate) triển khai dự án đầu tay The Vertex ngay tại trung tâm quận 1, trên mặt tiền đại lộ Lê Lợi mở rộng trong tương lai.

Dự án tọa lạc trên đại lộ Lê Lợi mở rộng - một trong cung đường đắt đỏ nhất thành phố.

Vị thế đắt đỏ nhất TP HCM

Là vùng lõi quan trọng của TP HCM, quận 1 tập trung nhiều cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại hiện đại. Tuy nhiên, với quỹ đất ngày càng eo hẹp, không nhiều dự án sở hữu "đất vàng" trong khu vực này. Trong khi đó nhu cầu sở hữu căn hộ hạng sang ngay trung tâm thành phố luôn hiện hữu đối với các nhà đầu tư và khách hàng có điều kiện tài chính.

Sở hữu tầm nhìn ấn tượng bao trọn trung tâm thành phố và sông Sài Gòn, The Vertex là dự án khu phức hợp văn phòng - căn hộ phát triển theo hình mẫu khu trung tâm các thành phố lớn trên thế giới. Dự án dành 10 tầng cao nhất phát triển giới hạn 36 căn hộ hạng sang mang tên The Vertex Private Residences.

Trong tương lai khi đại lộ Lê Lợi được mở rộng, dự án hứa hẹn càng có lợi thế lớn khi chỉ cách trạm tàu điện Ba Son vài phút di chuyển và bao quanh bởi những công trình kiến trúc di sản nổi tiếng tại Sài Gòn cũng như những tiện ích đô thị hiện đại.

Sở hữu căn hộ The Vertex, cư dân có thể trải nghiệm cảnh quan hiếm có nhìn ra sông Sài Gòn và toàn cảnh trung tâm TP HCM sầm uất.

Điểm nhấn kiến trúc độc đáo

Dù tọa lạc tại khu vực thuộc hàng đắt đỏ nhất thành phố, chủ dự án The Vertex mạnh tay phát triển căn hộ diện tích cực rộng 200-300m2. Mục tiêu mang đến trải nghiệm về sự xa hoa chỉ có được ở những căn hộ hạng sang.

The Vertex Private Residences thiết kế bởi công ty kiến trúc lừng danh SOM (Skidmore, Owings and Merrill) từ New York, Mỹ, một trong những bậc thầy nổi tiếng nhất thế giới trong lĩnh vực kiến trúc đô thị.

Với thiết kế mặt dựng độc đáo, sáng tạo và mang đậm hơi thở đương đại, dự án chủ yếu tạo ấn tượng với những thanh kim loại mạnh mẽ liên kết dọc và ngang trên mỗi tầng, đạt sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ cao, công năng sử dụng tối ưu và thân thiện với môi trường.

Không gian nội thất chú trọng đảm bảo tính riêng tư và tạo ra những trải nghiệm cao cấp nhất cho cư dân.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài, dự án còn được chăm chút trong từng cấu trúc bên trong với yếu tố cảnh quan, thân thiện với môi trường được đặt lên hàng đầu. Công trình đạt tiêu chuẩn LEED Gold từ Hội đồng Xây dựng xanh của Mỹ. Tất cả hệ thống nước thải, ống dẫn nước được xử lý chuyên nghiệp.

Ngoài ra từ thiết kế mặt dựng, tường... đều chú trọng cách âm tốt nhất nhằm mang đến sự yên tĩnh, riêng tư cho cư dân ngay giữa khu vực sầm uất nhất TP HCM.

Chính thức gia nhập thị trường bất động sản hạng sang với The Vertex ngay trung tâm quận 1, chủ đầu tư Bản Việt kỳ vọng tạo ra dự án có thể coi là "ốc đảo" giữa trung tâm, trở thành cái tên đáng chú ý nhờ vào vị trí đắc địa và những trải nghiệm hạng sang hiếm có.

