Thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút nhiều ông lớn bất động sản nhờ lợi thế cảnh quan biển, hạ tầng kết nối tối với TP HCM.

Cú hích từ du lịch

Với du khách từ TP HCM và các địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến phù hợp cho những chuyến du lịch ngắn ngày. Nhờ quãng đường di chuyển chỉ tầm 100km, giao thông kết nối tốt, chi phí và thời gian di chuyển từ TP HCM đi Vũng Tàu được rút ngắn đáng kể.

Nơi đây không chỉ sở hữu lợi thế có nhiều bãi biển đẹp, trải dài với các điểm đến nổi tiếng như bãi Trước - bãi Sau tại Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu... mà còn có nhiều di tích lịch sử và danh thắng để du khách khám phá, trải nghiệm.

Toàn cảnh khu vực vòng xoay Đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố Vũng Tàu.

Nhờ những lợi thế đó, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển vượt bậc những năm gần đây. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh đón khoảng 8,46 triệu lượt, tăng 29,22% so cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước khoảng 8.646 tỷ đồng, tăng 17,79%. Năm 2018, con số này đạt lần lượt là 13,5 triệu lượt khách và 14.248 tỷ đồng.

Tỷ lệ phòng khách sạn 4-5 sao trên tổng lượng khách du lịch lưu trú của Vũng Tàu đạt 2.2%. Tỷ lệ này được đánh giá còn thấp so với Nha Trang, Phú Quốc hay Đà Nẵng. Nhằm thúc đẩy du lịch chất lượng cao, địa phương đang triển khai quy hoạch mới nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư song song với đa dạng hóa dịch vụ du lịch để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Cơ hội của bất động sản nghỉ dưỡng

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển là hệ thống giao thông kết nối vùng tốt. Ngoài Quốc lộ 51, Quốc lộ 56 và tuyến đường du lịch ven biển, Bà Rịa - Vũng Tàu còn hưởng lợi lớn từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và sắp tới là cao tốc Bến Lức - Long Thành. Nhờ các tuyến giao thông trọng điểm, thời gian di chuyển từ Bình Dương, Bình Phước hay TP HCM đến Bà Rịa Vũng Tàu chỉ mất khoảng 1-1,5 giờ.

Địa phương còn hưởng lợi thế khi sân bay Long Thành hoàn thiện và vận hành Khi đó, chắc chắn lượng khách quốc tế đến với Bà Rịa Vũng Tàu sẽ còn tăng vọt.

Quy hoạch mở rộng và nâng cấp toàn diện thành phố Vũng Tàu cũng cho thấy, toàn vùng 15.000ha sẽ có điểm nhấn phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Cùng với đó là kế hoạch triển khai gần 20 công trình hạ tầng trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần một tỷ USD. Trong đó, tuyến cao tốc kết nối trực tiếp từ sân bay Long Thành đến thành phố Vũng Tàu hứa hẹn sẽ trở thành động lực giúp ngành du lịch, bất động sản, dịch vụ cảng biển, công nghiệp của Bà Rịa - Vũng Tàu bứt phá.

Phối cảnh tổng thể dự án Aria Vũng Tàu.

Tận dụng lợi thế lớn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng loạt ông lớn như Novaland, FLC, An Gia, Danh Khôi và nhiều tập đoàn quốc tế đã triển khai dự án quy mô lớn. Trong đó, dự án Aria Vũng Tàu Hotel & Resort do Danh Khôi phát triển vừa được giới thiệu ra thị trường. Dự án hứa hẹn tạo điểm nhấn phù hợp xu hướng sở hữu second home tại thành phố biển.

Dự án tọa lạc trên quỹ đất 76.000m2 trên đường Ba Tháng Hai, cung cấp hạn chế 146 căn hộ nghỉ dưỡng và 46 biệt thự. Dự án tiếp giáp 400m đường bờ biển, mật độ xây dựng chưa đầy 23%. Hơn 70% ưu tiên cho đất cây xanh thảm cỏ và mặt nước cùng công trình công cộng.

Aria Vũng Tàu Resort ưu tiên phát triển mảng xanh và tiện ích nghỉ dưỡng.

Aria Vũng Tàu nằm trong khu quy hoạch trung tâm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của tỉnh, hội đủ các tiện ích nội khu chuẩn resort như công viên bốn mùa, quảng trường biển, cầu nối dài ra biển. Từ dự án, du khách cũng dễ dàng di chuyển đến các tiện ích ngoại khu cận kề như siêu thị, cà phê, rạp chiếu phim, chợ đêm... Hiện Aria Vũng Tàu được giới thiệu với giá 40 triệu đồng một m2 (chưa VAT), phương thức thanh toán đợt một chỉ 30% và nhận nhà vào quý III/2020.

Minh Anh