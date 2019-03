Vượt qua hàng trăm đại diện đến từ các nước trong khu vực, Bảo Việt được vinh danh trong giải thưởng do CSRWorks International tổ chức thường niên.

Lễ công bố và trao giải "Báo cáo phát triển bền vững minh bạch nhất châu Á (ASRA) 2018" do tổ chức hàng đầu về cung cấp dịch vụ, tư vấn và đào tạo thực hành phát triển bền vững CSRWorks (CSRWorks International) bình chọn vừa diễn ra hôm 6/3 tại Singapore.

Trong 17 hạng mục giải thưởng, Bảo Việt đã được đề cử ở 4 hạng mục. Đó là Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất châu Á (Asia’s Best Sustainability Report (Stand-alone); Báo cáo phát triển bền vững minh bạch nhất châu Á năm 2018 (Asia’s 2018 Most Transparent Report); Báo cáo phát triển bền vững về vấn đề trọng yếu xuất sắc (Asia’s Best Materiality Reporting) và Báo cáo Phát triển bền vững có phần ứng dụng mục tiêu phát triển bền vững xuất sắc (Asia’s Best SDG Reporting).

Đại diện ngân hàng nhận giải thưởng từ tổ chức CSRWorks International.

Vượt qua hàng trăm ứng cử viên là các doanh nghiệp đến từ nhiều nước trong khu vực châu Á có những kết quả cao trong hoạt động lập báo cáo phát triển bền vững, Bảo Việt được hội đồng giám khảo ASRA trao giải "Báo cáo Phát triển bền vững minh bạch nhất châu Á năm 2018". Đây là lần đầu tiên, một doanh nghiệp Việt Nam đạt giải ở hạng mục giải thưởng quan trọng này.

Báo cáo của doanh nghiệp nhận được Hội đồng Giám khảo ASRA đánh giá cao về chất lượng nội dung khi tiên phong áp dụng tiêu chuẩn GRI Standard mới và hình thức trình bày công phu, sáng tạo. Không chỉ cung cấp thông tin tài chính, báo cáo còn thể hiện chi tiết những thông tin phi tài chính như chiến lược phát triển, chất lượng quản trị doanh nghiệp, hoạt động xã hội, môi trường... Đây cũng là những nội dung quan trọng thể hiện tính minh bạch của tập đoàn trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững thành hành động.

"Năm thứ 3 liên tiếp được vinh danh tại lễ trao giải này, Bảo Việt góp phần nâng tầm uy tín của các doanh nghiệp Việt trong cam kết kinh doanh bền vững trên thị trường khu vực. Công ty luôn đi đầu trong các hoạt động phát triển bền vững và không ngừng cải tiến chất lượng và tính minh bạch của nội dung báo cáo theo các thông lệ quốc tế", bà Nguyễn Thanh Hoa - Đại diện Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ.

Trước đó, tập đoàn cũng thắng giải "Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất của năm" (Best Sustainability Report of the Year) do CSR Works International bình chọn. Tại cuộc bình chọn Vision Awards do LACP (Mỹ) tổ chức, doanh nghiệp cũng đạt 8 hạng mục giải thưởng.

Ở Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt cũng giành 3 giải tại "Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2018" (Vietnam Listed Company Awards) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đồng tổ chức. Đó là Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất của nhóm Large Cap; Top 5 doanh nghiệp có báo cáo quản trị công ty tốt nhất và Giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất.

Theo Hội đồng bình chọn, phương pháp tiếp cận và quản trị các nội dung trọng yếu dựa trên 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UN SDGs) đã được doanh nghiệp thực hiện tốt nhờ phân tích, lựa chọn và tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững trong định hướng chiến lược phát triển bền vững đến năm 2020.

Tập đoàn Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp tài chính - bảo hiểm hàng đầu giới giá trị thương hiệu gần 116 triệu USD, tăng 8 triệu USD so với năm 2017. Từ năm 2009, cổ phiếu BVH đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong năm 2019, Bảo Việt sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án công nghệ thông tin trọng điểm, tăng cường ứng dụng công nghệ số, đa dạng hình thức thanh toán... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

