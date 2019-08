Bánh trung thu tinh than tre, thập cẩm sấy, trái cây dẻo... được các cơ sở bán ra với số lượng vài nghìn cái dù chỉ mới đầu vụ.

Còn gần 2 tháng nữa mới tới Tết Trung thu nhưng các nhà sản xuất bánh đã rao bán nhộn nhịp. Đặc biệt, nhiều sản phẩm lạ, hương vị độc đáo được đặt mua từ rất sớm.

Thay vì sử dụng hương vị truyền thống như mọi năm, năm nay cơ sở bánh Thành Long với tuổi đời 75 năm ở TP HCM chọn các nguyên liệu tốt cho sức khỏe và nhập khẩu từ Nhật Bản để bổ sung vào thành phần bánh.

Ông Hoàng Tiến Đạt, chủ cơ sở cho biết năm nay ông cho ra các loại bánh mới như hạt sen tinh thanh tre, thập cẩm trái cây sấy, trái bơ hạt chia và hạt sen tỏi đen. Trong số các loại này, bánh tinh than tre đang bán khá chạy. Để cho ra loại bánh độc đáo này ông mất 3 tháng để thử nghiệm.

Bánh trung thu được bổ sung thêm nguyên liệu tinh than tre.

"Để có tinh than tre chất lượng, xưởng phải nhập trực tiếp từ Nhật Bản với giá 3 triệu đồng một kg. Do đó, mỗi chiếc bánh bán ra có giá 70.000 - 120.000 đồng", ông Đạt nói và cho hay, dù có giá cao hơn so với các sản phẩm truyền thống khác nhưng cơ sở đã nhận được đơn đặt hàng cho loại bánh này lên tới 5.000 cái.

Cũng chọn tinh than tre làm nguyên liệu cho bánh trung thu năm nay, một khách sạn 5 sao trên đường Lê Duẩn (quận 1) cho biết, năm nay các loại bánh làm từ nguyên liệu Nhật Bản được khách khá chuộng. Ngoài tinh than tre thì bánh dâu lá sakura, bánh nhân trái cây tươi cũng được nhiều khách đặt hàng, số lượng lên tới cả nghìn chiếc.

Bên cạnh sản phẩm của các cở sở sản xuất trong nước thì hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan... cũng rất đa dạng trên các kênh bán hàng online. Nhiều loại bánh có giá chào bán khá cao, lên đến vài triệu đồng một hộp 4 bánh, loại 250 gram.

Chị Huyền, chuyên bán thực phẩm nhập khẩu ở TP HCM cho biết, tuần nay chị nhập hơn 100 hộp bánh trung thu Đài Loan về bán đầu vụ, đều được khách đặt mua hết. Nếu các năm trước đa phần nhập loại bánh có nhân trứng muối phô mai tan chảy thì năm nay cửa hàng nhập loại bánh hoa quả sấy dẻo. Mỗi hộp có giá 1,2 triệu đồng gồm 8 cái.

"Loại này ăn khá ngon, lạ miệng nên khách mua đông. Tuy nhiên, mỗi đợt tôi chỉ nhập được số lượng ít. Do đó, để mua hàng khách phải đặt trước 5-7 ngày, và phải đặt cọc tiền bằng một nửa giá trị hàng thì tôi mới lên đơn", chị Huyền nói.

Năm nay, bánh Trung thu khá đa dạng về kích thước, trọng lượng để người tiêu dùng lựa chọn. Trong đó, các dòng bánh nhỏ có trọng lượng từ 80 gram, bánh lớn lên tới 800 gram với nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Giá sản phẩm 30.000 - 100.000 đồng một chiếc. Đắt hơn là các dòng bánh sử dụng nguyên liệu như vi cá, yến sào, nhân sâm. Giá mỗi bộ gồm 2-6 bánh dao động từ vài trăm nghìn đến 4 triệu đồng.

Hồng Châu