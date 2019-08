Khách hàng đặt trước sản phẩm từ 14/8 đến 22/8 nhận bộ quà tặng hơn 5 triệu đồng và nhiều ưu đãi độc quyền của Bạch Long Mobile.

Đại diện doanh nghiệp cho biết lúc này, người đặt mua Galaxy Note 10 sẽ nhận bộ quà tặng gồm tai nghe Samsung Galaxy Buds trị giá 4,49 triệu đồng. Trong khi đó, khách đặt mua Note 10 Plus sẽ nhận đồng hồ Samsung Galaxy Fit trị giá 2,49 triệu đồng; pin dự phòng sạc không dây trị giá 1,29 triệu đồng và bao da cao cấp Clear View trị giá 1,19 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng đặt mua 2 sản phẩm này còn nhận bộ quà tặng độc quyền Bạch Long và ưu đãi 5 sao của Bạch Long Mobile.

Bộ quà tặng cho khách đặt hàng Galaxy Note 10.

Ưu đãi 5 sao độc quyền gồm chuyến du lịch Đà Nẵng cùng Bạch Long Mobile miễn phí dành cho 2 người, nâng cấp Note 10 lên Note 10 Plus miễn phí, chương trình thu cũ - lên đời Galaxy Note 10, 10 Plus, giảm ngay một triệu đồng. Bên cạnh đó, người mua thanh toán qua VNPay giảm 300.000 đồng, trả góp 0% qua MPOS hoặc Paylater hoặc HDSaiSon và nhận gói bảo hành mở rộng giảm 50% giá niêm yết.

Khách hàng cần đặt trước 500.000 đồng tại cửa hàng bất kỳ thuộc hệ thống Bạch Long Mobile hoặc liên hệ 1900 63 64 69 để được hướng dẫn chuyển khoản từ xa. Sản phẩm chính hãng đã bao gồm 10% VAT. Đặt hàng Galaxy Note 10, Note 10 Plus tại đây.

Người muốn sở hữu Samsung Galaxy Note 10, 10Plus với giá rẻ có thể đặt mua tại website mobilesieure.com, thành viên Bạch Long Mobile.

Bộ quà tặng cho khách đặt hàng Galaxy Note 10 Plus.

Bộ đôi Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus đang trong đợt cao điểm đặt hàng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Bạch Long Mobile sẽ tổ chức buổi mở bán chính thức sản phẩm vào sáng ngày 23/8 tại chi nhánh 581 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM dành cho toàn bộ khách hàng đã đặt trước sản phẩm. Người tham gia có cơ hội bốc thăm mắn nhận nhiều phần quà.

Ưu đãi 5 sao độc quyền từ Bạch Long Mobile.

Khách chọn mua Galaxy Note 10 sẽ được nâng cấp lên Galaxy Note 10 Plus miễn phí hoặc hoàn tiền 3 triệu đồng nếu vẫn muốn dùng Note 10. Người chọn mua Galaxy Note 10 Plus nhận ngay Galaxy Note 10 Plus với giá của Galaxy Note 10 và tiết kiệm đến hàng triệu đồng.

Tổng cộng có 10 suất nâng cấp miễn phí và cơ hội chia đều cho tất cả khách hàng góp mặt trong buổi mở bán sản phẩm.

Khách hàng muốn sở hữu Samsung Galaxy Note 10, 10Plus với giá rẻ có thể đặt mua tại website mobilesieure.com, thành viên Bạch Long Mobile. Thông tin liên hệ - Tổng đài tư vấn bán hàng: 1900.63.64.69. Website: bachlongmobile.com. - Tổng đài tư vấn bảo hành và sửa chữa: 1900.63.69.81. Website: bachlongcare.com.

(Nguồn: Bạch Long Mobile)