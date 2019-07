Trong giai đoạn 1, Apec Corp công bố ra thị trường các nền nhà phố diện tích từ 100-150m2 với mức giá từ 7,5 triệu đồng mỗi m2.

Hấp lực từ du lịch Hồ Tràm

Nằm tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách TP HCM khoảng 2 giờ di chuyển, dải bờ biển Hồ Tràm được ví như "thủ phủ" resort mới với nhiều loại hình dịch vụ cao cấp phục vụ du khách phía Nam.

Yếu tố thu hút du khách đến với Hồ Tràm là bờ biển dài và được thiên nhiên ưu ái với khí hậu nắng ấm quanh năm, ít bão, giúp Hồ Tràm có nhiều lợi thế trong phát triển du lịch.

Hồ Tràm có hạ tầng giao thông phát triển, tạo đòn bẩy thu hút du khách với loạt công trình lớn như cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp đưa vào sử dụng (kết nối khu vực miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu); cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 75km trị giá 25.000 tỷ đồng (kết nối địa phương với sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai), đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Xuyên Á, đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu, Cảng hàng không cấp 4 (sân bay Lộc An)...

Với những lợi thế sẵn có, Hồ Tràm trở thành lựa chọn nghỉ dưỡng của nhiều du khách trong và ngoài nước thời gian qua. Hàng loạt chủ đầu tư lớn đã phát triển nhiều loại hình dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tại đây, trong đó có Apec Corp với dự án khu dân cư cao cấp Apechomes Hồ Tràm.

Phối cảnh Apechomes Hồ Tràm.

Điểm nhấn tại Apechomes Hồ Tràm

Cùng xu hướng du lịch bụi dành cho giới trẻ, hình thức du lịch cuối tuần, du lịch ngắn ngày dành cho các gia đình ngày càng phổ biến. Trong đó, Hồ Tràm là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng của người dân TP HCM nhờ những lợi thế tự nhiên và hạ tầng giao thông đồng bộ.

Anh Phan Cường (quận Phú Nhuận, TP HCM) cho biết gia đình anh thường dành hai ngày cuối tuần để nghỉ dưỡng và Hồ Tràm luôn là điểm đến được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, việc thường xuyên phải thuê chỗ ở mỗi kì nghỉ khiến anh cảm thấy bất tiện và muốn mua một bất động sản tại Hồ Tràm.

"Sau khi tìm hiểu về Apechomes Hồ Tràm, tôi cảm thấy hài lòng do vị trí trung tâm, gần biển, gần các dịch vụ du lịch và giải trí, đặc biệt là mức giá hợp lý nên tôi quyết định đầu tư", anh Cường nói.

Apechomes Hồ Tràm toạ lạc tại trục đường thương mại TL 328, cách TP HCM chưa đến 2 giờ di chuyển qua tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Thông tin chi tiết về dự án truy cập website.

Theo đại diện Apec Corp, dù mới ra mắt cách đây không lâu, Apechomes Hồ Tràm đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng. Dự án hội tụ hàng loạt tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân như: đường đi bộ, công viên cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng, vườn BBQ, spa, gym...

"Với dãy nhà phố thương mại hiện đại, đa dạng dịch vụ ăn uống, vui chơi, nghỉ dưỡng, Apechomes Hồ Tràm hứa hẹn mang tới nhiều trải nghiệm cho du khách và người dân khu vực", đại diện Apec Corp nói.

Dự án sở hữu lợi thế do nằm tại trung tâm Hồ Tràm, bao quanh nhiều tiện ích cao cấp chuẩn quốc tế như The Grand Ho Tram Strip - casino theo phong cách Las Vegas duy nhất tại Việt Nam, sân golf The Bluffs cùng các khu resort sang trọng, khu du lịch sinh thái, tắm bùn, suối khoáng nóng Bình Châu...

Apechomes Hồ Tràm được Apec Corp công bố ra thị trường với mức giá bán sản phẩm từ 7,5 triệu đồng mỗi m2. Trong giai đoạn 1, chủ đầu tư mở bán 118 nền nhà phố, diện tích từ 100 đến 150m2, phù hợp nhu cầu của khách hàng mua ở hoặc nhà đầu tư. Theo chủ đầu tư, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm do được ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 60%.

Hoài Phong