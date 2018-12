Hội thảo International Luxury Conference (Hội thảo các ngành cao cấp quốc tế) do tạp chí The New York Times tổ chức vừa diễn ra tại Hong Kong, quy tụ những doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới để bàn luận về những thay đổi trong ngành công nghiệp hạng sang. Các chuyên gia quốc tế đã tập trung thảo luận về tái định nghĩa khái niệm đời sống cao cấp trong lĩnh vực bất động sản.

Ông Jimmy Chan phát biểu tại The Luxury Conference 2018.

Theo ông Jimmy Chan - CEO Alpha King, người đặt nền móng cho nhiều dự án bất động sản cao cấp tại Thượng Hải như khách sạn Peninsula hay khu Tân Thiên Địa, trong thời đại ngày nay, khi nhắc đến cao cấp người ta nói nhiều hơn về trải nghiệm, nhất là tận dụng thời gian trong cuộc sống hiện đại gấp gáp. Điều mà cư dân thời đại mới muốn tìm đến chính là không gian sống đầy tiện ích và đẳng cấp, giúp họ tận hưởng thời gian sống và làm việc hiệu quả, chứ không phải tiêu tốn thời gian lãng phí.

"Sự đẳng cấp mà chúng tôi muốn đem vào trong mỗi dự án là tính tiện ích, giúp tối ưu hóa thời gian sống, làm việc, giải trí của cư dân. Họ sẽ tiết kiệm một khối lượng lớn thời gian khi sử dụng những dịch vụ cao cấp ngay tại căn hộ có vị trí trung tâm thành phố", ông Jimmy Chan chia sẻ.

Định hướng này được thể hiện rõ nét tại Alpha City - dự án phức hợp do Alpha King phát triển tại Việt Nam. Theo đó, khu phức hợp tích hợp đầy đủ các không gian phục vụ nhu cầu sống, làm việc và giải trí của cư dân với tòa nhà văn phòng hạng A - Alpha Town, tòa tháp đôi bao gồm căn hộ cao cấp Alpha Hill và trung tâm thương mại Alpha Mall.

Trong đó, Alpha Town cao 35 tầng, trang bị nhiều tính năng hiện đại như hệ thống quản lý khách viếng thăm thông minh, công nghệ nhận diện khuôn mặt. Đây cũng là tòa nhà văn phòng có thiết kế thân thiện với môi trường với nhiều tiện ích như không gian tầng thượng đa năng gồm vườn zen, khu vực yoga, BBQ, trung tâm đào tạo ngoài trời, khu làm việc ngoài trời.

Trung tâm thương mại Alpha Mall bao gồm 8 tầng chức năng, với điểm nhấn là khu vực dành cho các sự kiện diễn ra quanh năm như trình diễn thời trang, triển lãm xe hơi, nhảy tập thể hiện đại, các buổi nói chuyện giao lưu như Ted-talk và các hoạt động nghệ thuật khác.

Alpha Mall - trung tâm mua sắm và giải trí hiện đại ngay trong lòng khu phức hợp Alpha City.

Riêng Alpha Hill là khu căn hộ hạng sang với tòa tháp đôi cao 40 tầng, với các công nghệ quản lý thông minh cùng nội thất "biến hình" - dễ dàng chuyển đổi không gian sống theo mục đích sử dụng. Alpha Hil còn trang bị hơn 40 tiện ích như cổng vào biệt lập, khu tiện ích ngoài trời (tầng 9) với hồ bơi, khu BBQ, vườn sinh thái trên không (tầng 40), rạp chiếu ngoài trời...

Điểm đặc biệt trong cả 3 dự án của Alpha King là thiết kế thân thiện với môi trường, trang bị kính 3 lớp Low-E có tác dụng ngăn cản tia cực tím tới 85% và đảm bảo không khí mát mẻ nhất bên trong tòa nhà, giúp tiết kiệm điện năng tối đa. Alpha King còn dành riêng một tầng di tản với tường chống lửa và thang thoát hiểm được tính toán kỹ càng, cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Jimmy Chan nhìn nhận trong thời đại hiện nay, các nhà phát triển bất động sản cần tập trung tái định nghĩa những giá trị của sự đẳng cấp mà họ mang lại cho người sử dụng.

"Tại Alpha King, chúng tôi tin rằng, việc gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa Việt Nam trong các dự án chính là điểm cốt lõi tạo nên những giá trị khác biệt cho con người hiện đại. Chúng ta hướng tới sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai nhưng cũng không bỏ quên cội nguồn văn hóa dân tộc", ông nhấn mạnh.

Theo đó, Alpha City kết hợp giữa phong cách hiện đại đậm tính nghệ thuật nhưng vẫn tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc. Điển hình là thiết kế mang cảm hứng từ tà áo dài Việt Nam của Alpha Town, hay những hình ảnh khắc họa nghệ thuật đường phố Sài Gòn và kiến trúc nhà ống tại Alpha Mall và Alpha Hill.

Không gian tạo cảm hứng làm hết sức, sống hết mình tại Alpha Town.

Với nền kinh tế phát triển nhanh, TP HCM đang dần khẳng định vị thế của mình trong khu vực Đông Nam Á, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng đầu năm nay, thành phố thu hút được 5,47 tỷ USD vốn FDI, với 20,2% nguồn vốn trong số này đổ vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Dòng vốn mạnh tạo điều kiện cho các dự án bất động sản tại TP HCM phát triển theo xu thế trên thế giới. Điều này đã tạo nên sức hút cho các dự án bất động sản tại đây, đặc biệt là ở khu vực trung tâm quận 1 với lợi thế là trung tâm kinh tế và văn hóa của thành phố. Các dự án căn hộ cao cấp tại khu trung tâm quận 1 còn hưởng lợi thế khi thành phố đã quyết định không chấp thuận thêm dự án chung cư cao tầng từ nay đến năm 2020 tại khu vực này.

Lộc An