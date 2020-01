Góp mặt trong doanh nghiệp cà phê có vốn điều lệ 100 tỷ đồng là con gái Bầu Đức, con trai Bầu Thắng và một nhân sự từ Nutifood.

Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức vừa xuất hiện tại một sự kiện tài trợ bóng đá với tư cách đại diện Công ty cà phê Ông Bầu. Theo cơ quan đăng ký kinh doanh, Cà phê Ông Bầu được thành lập cuối năm 2019 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai không phải người có liên quan duy nhất đến doanh nghiệp này.

Theo đó, ba cổ đông sáng lập của Cà phê Ông Bầu đều là cá nhân, với bà Trần Thị Kim Oanh là cổ đông lớn nhất sở hữu 51% cổ phần, hai cổ đông cá nhân còn lại là bà Đoàn Hoàng Anh và ông Võ Quốc Lợi cùng sở hữu 24,5%.

Bà Trần Thị Kim Oanh, sinh năm 1979, hiện là thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cà phê Phước An, doanh nghiệp mới lên UPCoM cuối năm 2019 do Nutifood sở hữu 60,67% cổ phần. Theo bản cáo bạch của Cà phê Phước An, bà Oanh hiện cũng đảm nhiệm vị trí kế toán tại Nutifood.

Bà Đoàn Hoàng Anh là con gái ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai.

Trong khi đó, ông Võ Quốc Lợi là con trai ông Võ Quốc Thắng (Bầu Thắng), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Kiên Long và Công ty Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Ông Thắng từng giữ vị trí Chủ tịch KienLongBank từ năm 2013 đến đầu năm 2018, trước khi từ nhiệm do quy định của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chủ tịch HĐQT ngân hàng không được làm thành viên HĐQT tại các doanh nghiệp khác.

Theo bản cáo bạch khi KienLongBank đăng ký giao dịch trên UPCoM, ông Lợi là một trong những cổ đông cá nhân lớn nhất tại nhà băng này với tỷ lệ 4,7%. Ngoài ra, ông Lợi cũng mới được bầu vào Hội đồng quản trị của Gỗ Trường Thành tháng 6/2019, sau khi công ty này tuyên bố hợp tác với Đồng Tâm.

Theo chia sẻ của Bầu Đức, Cà phê Ông Bầu là một công ty cổ phần được nhiều thành viên đồng sáng lập nhưng không phải là công ty con của Hoàng Anh Gia Lai. Với quỹ đất trồng cà phê organic đã triển khai từ lâu, ông cùng đối tác đang có ý đồ sản xuất cà phê sạch và bán sản phẩm ra thị trường trong thời gian tới.

Minh Sơn