Theo đại diện đơn vị phân phối sản phẩm biệt thự (An Vượng Villa, An Phú – Shop - villa) tại Khu đô thị Dương Nội, lượng khách hàng ghé thăm và tìm hiểu dự án qua các kênh khác nhau tăng gần 50% so với tháng 10. "Aeon Mall Hà Đông đi vào hoạt động không chỉ nâng tầm giá trị thương mại, giá trị của dự án mà còn nâng cao chất lượng sống cho cư dân", vị đại diện chia sẻ.

Khu đô thị Dương Nội nằm ngay cạnh Aeon Mall Hà Đông.

Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, Aeon Mall Hà Đông thu hút lượng khách hàng lớn đến giải trí, mua sắm. Tuyến đường Ngô Thì Nhậm nối Tố Hữu với Aeon Mall tấp nập hơn ngày thường. Nằm ngay sát trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, Khu đô thị Dương Nội được đánh giá là dự án hưởng lợi trực tiếp từ đại siêu thị này.

Anh Trần Ngọc Chiến, chủ quán cafe tại dự án An Khang Villa chia sẻ: "Khách hàng vào Aeon Mall Hà Đông vui chơi mua sắm rồi đến quán chúng tôi uống cafe bởi họ cần không gian yên tĩnh, trong lành nhiều cây xanh".

Trong khi đó, chị Mai Lan Hương, cư dân tại dự án An Phú Shop - villa cho biết, Khu đô thị Dương Nội đang được hoàn thiện cùng với đó Aeon Mall đi vào hoạt động là thời điểm thích hợp để chị phát triển kinh doanh tại đây. "Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi Công viên Thiên văn học đi vào hoạt động, các cửa hàng tại An Phú Shop-villa sẽ được thừa hưởng lượng khách hàng lớn đến mua sắm tại khu phố thương mại của mình", chị Hương nhận định.

Hàng quán tại Khu đô thị Dương Nội nhộn nhịp khách ra vào.

Khu đô thị Dương Nội rộng 197ha chia làm 2 phân khu. Khu A hiện tại phát triển các dự án căn hộ như: Anland Complex (đã bàn giao) 551 căn hộ; Anland Premium (dự kiến bàn giao vào quý II/2020) 575 căn hộ; Anland Lakeview (tòa A và B, dự kiến bàn giao quý II/2021) 606 căn hộ. Về biệt thự, khu đô thị có: An Khang Villa 395 biệt thự, An Phú Shop-villa 240 biệt thự, An Vượng Villa 475 biệt thự.

Công viên Thiên văn học bên trong khu đô thị rộng 12ha, tâm điểm là Hồ Bách Hợp Thủy được Tập đoàn Nam Cường đầu tư tại trung tâm khu A. Với chủ đề thiên văn học, các tiện ích tại công viên như quảng trường Zodiac, quảng trường cung hoàng đạo, con đường ánh trăng, vườn tượng điêu khắc các danh nhân sẽ là nơi giải trí, giáo dục chất lượng cao phụ vụ cư dân. Tại đây trẻ nhỏ có thể thỏa sức ngắm nhìn sự kỳ vĩ của vũ trụ và những vùng đất xa xôi ngoài trái đất qua những thiết kế mô phỏng đáo.

Khu đô thị Dương Nội còn sở hữu hệ thống giáo dục và y tế đa dạng như: trường chuyên Lomonoxop, trường quốc tế Nhật Bản, hệ thống học liên cấp Lê Quý Đôn, trường quốc tế VIS, trường đại học Phenikaa, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện quân y 103, Bệnh viện Bỏng Lê Hữu Trác, Bệnh viện K cơ sở 2.

Cư dân dự án dễ dàng kết nối đến các khu vực trung tâm bằng các tuyến đường chính qua tuyến Tố Hữu - Lê Văn Lương, Ngô Thì Nhậm - Lê Quang Đạo, Lê Trọng Tấn - Quang Trung. Thay vì phải di chuyển quãng đường khoảng 10km đến Mỹ Đình và Cầu Giấy, thì nay cư dân có thể rút ngắn khoảng 3km nhờ tuyến đường Lê Quang Đạo mở rộng.