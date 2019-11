Khánh thành nhà máy 20 triệu euro tại Hà Nam là bước đi mới nhất trong chiến lược trở thành nhà cung cấp dinh dưỡng vật nuôi hàng đầu Việt Nam của ADM.

Công nghệ song hành chất lượng

Khởi công xây dựng vào cuối năm 2017, nhà máy thức ăn chăn nuôi Hòa Mạc (khu công nghiệp Hòa Mạc, tỉnh Hà Nam) của Tập đoàn ADM sở hữu dây chuyền hiện đại, với tổng vốn đầu tư trên 20 triệu euro vừa chính thức đi vào hoạt động. Đây là dự án chiến lược để tiếp tục củng cố thị trường phía Bắc, khẳng định vị thế của tập đoàn ADM là nhà cung cấp dinh dưỡng cho vật nuôi hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Nhà máy Sản xuất Thức ăn Chăn nuôi ADM Hoà Mạc trang bị nhiều công nghệ hiện đại, dẫn đầu Việt Nam.

Với vị trí cách thủ đô Hà Nội 60km về hướng hạ lưu sông Hồng, cạnh đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, nhà máy nằm ngay gần khu vực chăn nuôi trọng điểm ở phía Bắc. Cảng sông ngay bên cạnh tạo ra sự liên kết trực tiếp giữa hoạt động sản xuất và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm theo đường thủy bằng hệ thống sông Hồng. Nhà máy thiết kế công suất 300.000 tấn thức ăn mỗi năm với 3 dây chuyền sản xuất, chủ yếu cho lợn, ngoài ra còn cho gia cầm và thỏ, sẵn sàng phục vụ khách hàng trong khu vực. Ngoài ra, với sức chứa của kho lớn, nhà máy còn lưu trữ và phân phối sản phẩm thức ăn thủy sản, premix (hỗn hợp các chất giàu dinh dưỡng có hoạt tính sinh học cao phối trộn sẵn, dùng để bổ sung vào thực phẩm hoặc thức ăn cho vật nuôi) và thức ăn cho thú cưng.

Để đáp ứng nhu cầu của ngành chăn nuôi tại Việt Nam đang ngày một phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại, nhà máy đầu tư những công nghệ tiên tiến nhất. Một số công nghệ tiêu biểu cho phép nhà máy vận hành tự động, đảm bảo an toàn về con người và hiệu quả tối đa về chất lượng, chi phí như: hệ thống thổi nguyên liệu bằng khí nén, máy trộn tự động, máy ép viên tự động điều khiển khe hở rulo từ xa, máy làm nguội hai tầng, máy nghiền với hệ thống thay lưới nghiền tự động hay hệ thống vít định lượng kép. Đặc biệt, robot chất bao thành phẩm lên pallet và hệ thống bốc dỡ hàng tự động lên xuống xe tải là hai công nghệ giúp giải phóng sức lao động cho người công nhân cũng như tối ưu hóa thời gian sản xuất.

Mở rộng thị trường tại Việt Nam

Tập đoàn ADM hiện là đơn vị chế biến nông sản và cung cấp thành phần thức ăn hàng đầu thế giới, với thị trường tại hơn 170 quốc gia. Với hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam, doanh nghiệp đã đạt những bước tiến vững chắc, tiếp tục khẳng định vị thế nhà cung cấp dinh dưỡng cho vật nuôi hàng đầu trong cả nước.

Ông Pierre Duprat - Chủ tịch nhóm ngành Dinh dưỡng Vật nuôi của tập đoàn ADM cho biết, nhà máy thức ăn chăn nuôi ADM Hòa Mạc tiếp tục khẳng định chiến lược mở rộng của doanh nghiệp ở Việt Nam - thị trường thức ăn chăn nuôi lớn thứ 5 thế giới và là thị trường quan trọng của ADM.

"Nhà máy sở hữu những công nghệ tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động song song với hoàn thiện chất lượng sản phẩm ở mức cao và đồng đều nhất", ông Pierre Duprat chia sẻ.

Lễ khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi Hoà Mạc.

Dây chuyền khép kín và tự động hoá cao của nhà máy thức ăn chăn nuôi ADM Hoà Mạc không chỉ giúp giảm thiểu tối đa sai sót, cho sản phẩm đồng đều theo công thức chất lượng của ADM mà còn giúp giảm lây nhiễm chéo và đạt an toàn vệ sinh thực phẩm cao cho gia súc. Đặc biệt, hệ thống cho phép truy suất nguồn gốc nguyên vật liệu đầu vào một cách trực tiếp, rõ ràng trong suốt dây chuyền, cũng như đầu ra sản phẩm, tạo ra sự tin tưởng cho người chăn nuôi, thể hiện cam kết chất lượng của ADM với ngành chăn nuôi hiện đại.

Nhà máy còn thể hiện sự quan tâm đối với môi trường làm việc và an toàn lao động. Cụ thể, ADM sử dụng hệ thống thay lưới nghiền tự động điều khiển từ xa (SAGA) để đảm bảo độ chính xác cao cũng như an toàn lao động cho nhân công. Khu vực máy nghiền khi hoạt động có độ ồn lớn lên đến 90dB và có mối nguy nổ bụi cao (ATEX area). Do đó, máy được thiết kế đặt trong buồng riêng trang bị vách tiêu âm, hệ thống chiếu sáng và tấm phòng nổ. Một ví dụ khác là hệ thống đóng gói bao bì hoàn toàn tự động kết hợp cánh tay robot, thay thế người lao động làm việc trong môi trường khắc nghiệt (độ ồn cao, phải đứng lâu dễ dẫn đến các bệnh nghề nghiệp). Toàn bộ nhà máy trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, cảm biến và báo cháy trung tâm đảm bảo an toàn cao nhất.

Ở nhà máy Hoà Mạc, ADM còn chú trọng vào những giải pháp năng lượng thay thế hướng đến phát triển bền vững. Hòa Mạc là nhà máy thứ 5 của ADM tại Việt Nam trang bị hệ thống năng lượng Biomass. Hệ thống tạo ra năng lượng phụ trợ cho sản xuất bằng nguồn chất đốt từ phụ phẩm nông - lâm nghiệp, thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Vận hành tự động hoàn toàn cộng với thiết bị lọc giữ bụi và thu gom tro, đây là một hệ thống vừa an toàn, thân thiện với môi trường vừa tiết kiệm chi phí.

"Với mục tiêu dẫn đầu thị trường không chỉ về sản lượng, chất lượng mà còn bằng những công nghệ tiên tiến nhất trong ngành nông nghiệp, tập đoàn cũng đang đầu tư vào các dự án canh tác kỹ thuật số. Với những đầu tư này, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục đồng hành phát triển vững bền cùng nông nghiệp Việt Nam", đại diện ADM khẳng định.

Lộc An