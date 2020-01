Gốc sần sùi, thế uốn lượn nên đào thất thốn trên 17 năm tuổi được giới sành chơi ưa chuộng.

Vốn là giống đào thời xưa được dùng để "tiến vua" nên đào thất thốn khá quý hiếm. Đặc biệt, những cây được trồng 15-20 năm tuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Là nghệ nhân có nhiều năm kinh nghiệm với đào thất thốn, ông Đặng Vĩnh Chuyên ở Lạng Sơn cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên đào thất thốn nở hoa đều và đẹp. Vườn nhà ông có khoảng 400 gốc 5 năm tuổi và 180 gốc 7-10 năm tuổi. Cả vườn chỉ có khoảng 3 cây trên 17 năm được tạo thế bonsai độc đáo nên có giá bán 90 triệu đồng một chậu. 3 chậu này vì khá hiếm nên ông Chuyên thường chỉ cho khách thuê với giá 30 triệu đồng. Tuy nhiên, ông cho biết, nếu khách có thiện chí ông có thể bán lại.

Cây đào thất thốn có tuổi đời 17 năm tại vườn nhà ông Chuyên. Ảnh: NVCC.

"Năm nay các khách VIP đặt hàng từ khá sớm, có những khách đặt cọc từ giữa năm. Mùa tết này thị trường xuất hiện hàng loạt đào thất thốn Trung Quốc giá vài trăm nghìn đồng, trong khi đào ta khá hiếm. Do đó, một số đại gia và dân buôn đến thương lượng mua cả vườn của gia đình tôi nhưng tôi đang đắn đo và tính toán để báo giá hợp lý", ông Chuyên nói và cho hay, đào thất thốn do nghệ nhân Việt trồng thường có độ bền và tươi lâu hơn so với hàng nhập từ Trung Quốc. Đặc biệt, các gốc đào thất thốn Việt có tuổi đời lâu năm, da sần sùi chứ không kiểu "hàng mã" như hàng nhập.

Cũng có 250 cây đào thất thốn, ông Phương ở Sa Pa (Lào Cai) cho biết, loại này khá kén khách. Tuy nhiên, năm nay đào ra hoa đẹp nên giới sành chơi đã đặt từ khá sớm. Vườn đào nhà ông đa phần là cây có tuổi đời 7-12 năm được bán với giá 10-25 triệu đồng (tùy thế và dáng).

Những bông hoa đầu tiên bung nở tại vườn nhà ông Phương. Ảnh: NVCC.

"Năm nay, các loại cây cảnh khác không hợp thời tiết nên chất lượng hoa không đẹp. Tuy nhiên, đào thất thốn lại thuận lợi khi hoa đậu bông sớm và đẹp. Do đó, năm nay khách sành chơi đặt mua nhiều", ông Phương nói.

Theo giới trồng đào thất thốn, việc chăm sóc khá vất vả và tốn công hơn rất nhiều các loại khác. Chúng nhạy cảm với thời tiết, nhiệt độ thay đổi một chút là ảnh hưởng đến trạng thái yếu, khỏe của cây. Nếu không chăm sóc kỹ có thể hỏng cả vườn đào.

Đào thất thốn khác với các loại đào thông thường ở các đặc điểm như: thân dày, nhiều vảy, lá đào dài gấp 3-4 lần đào thường (chừng 23-25 cm). Do đó, khi uốn thân và kích mọc nụ người làm phải hết sức khéo léo. Chỉ cần chấm sai mắt vài milimet có thể hỏng cả cây.

Sở dĩ người ta gọi là đào thất thốn là vì với mỗi đoạn thân cây dài 7 thốn (mỗi thốn chừng một đốt ngón tay), đào sẽ chia cành. Mỗi thốn có 7 hoa. Đặc biệt, hoa đào thất thốn rất dày, nhiều lớp, bông to, có màu đỏ tươi. Hoa mọc ra cả từ thân đến cành. Cánh hoa nở ra tròn đều như được sắp đặt.

Hiện, trên thị trường, ngoài đào thất thốn được trồng tại các tỉnh phía Bắc thì đào thất thốn Trung Quốc cũng được nhập về với giá rẻ chỉ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng một cây.

Thi Hà