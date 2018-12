9 nghề chứng tỏ làm văn phòng còn rất sung sướng

Những người đàn ông Ấn Độ sản xuất khoảng 2.750 nắp hố ga cho thành phố New York mỗi năm. Thiết bị an toàn duy nhất mà một số người có là kính an toàn. Nhiệt độ của kim loại nóng chảy là 1.200-1.400 độ C. Kim loại nóng chảy bắn vào người gây bỏng nặng nên đây là lý do khiến nó trở thành một trong những nghề nguy hiểm nhất.