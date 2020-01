8x thành công sau nhiều ngã rẽ nghề nghiệp

Linh Nguyễn hiện quản lý mảng truyền thông và thương hiệu tại VinID. Anh từng phụ trách chiến lược nội dung của Zalo và Giám đốc marketing một trang tin cho giới trẻ. Trước đó anh khởi nghiệp với chuỗi cửa hàng cà phê và quần áo tại Hà Nội.

"Con đường chinh phục thành công của tôi có nhiều ngã rẽ. Nhiều lần rẽ sai lối và phải khởi động lại đã cho tôi những trải nghiệm đáng nhớ", anh nói.

Khi lên 6 tuổi, niềm vui lớn nhất của cậu bé Linh Nguyễn là theo học các lớp vẽ suốt 3 tháng hè tại cung thiếu nhi. "Tôi tự dành dụm tiền ăn sáng để mua bộ màu 12 cây, rồi tới bộ 16 màu và 50 màu được ưa chuộng ở thời điểm đó", anh nhớ lại.

Năm 16 tuổi, bước ngoặt đến khi anh đạt giải Nhì môn Văn cấp thành phố, được chọn vào đội tuyển quốc gia môn Văn và Địa lý. "Nhưng gia đình muốn tôi thi vào Đại học Kiến trúc. Ngày đó tôi không biết là có thể hiện thực đam mê vẽ khi làm nhiều nghề khác, ngoài trở thành kiến trúc sư", Linh chia sẻ.

Mỗi chiều, Linh tới Đại học Xây dựng để học vẽ chì và hình họa. Anh cũng tự ôn tập để thi thêm vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. "Khi cầm trên tay tờ tạo chí có đăng 7 poster do tôi thiết kế lúc đó cảm giác rất lạ. Niềm đam mê thiết kế được chắp cánh khi tôi thích tìm tutorial để tạo ra các theme cho blog Yahoo 360", anh nói.

Nhập học khoa Kiến trúc (Đại học Đông Đô), anh khởi động dự án "Ngẫu Photos" và "Kỳ Phong Photos" một cách tình cờ. Chàng trai trẻ chọn cách ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi theo cách gần gũi, tự nhiên, tạo ra phong cách chụp khác lối mòn của nhiều thợ ảnh.

Bước sang tuổi 20, Linh Nguyễn lấn sân sang kinh doanh với chuỗi cửa hàng quần áo và cà phê. Anh cho biết: "Niềm vui nhân lên khi mô hình kinh doanh mới ra đời. Tôi quản lý 4-5 cửa hàng. Mỗi tối nghĩ concept cửa hàng để thu hút khách hàng".

Vài năm sau, anh quyết định làm marketing tại một trang tin cho giới trẻ. "Tôi từng nghĩ không phù hợp với thế giới công sở. Nhưng đến khi trải nghiệm, tạo ra giá trị và được nhiều người đón nhận, tôi nhận ra tình yêu với công việc", anh nói. Sau 3 năm, Linh Nguyễn trở thành giám đốc marketing trang tin với những dự án như We choice awards; Here we go; We are family.

Linh Nguyễn trải qua nhiều công việc, anh cho rằng cần nhiều nỗ lực để chinh phục thành công.

Anh cho rằng: "Trong mỗi cột mốc, dù thành hay bại, điều tôi luôn theo đuổi là niềm vui và cảm giác hạnh phúc, được cháy hết mình với quyết định tại thời điểm đó. Đam mê là chất xúc tác giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn và là niềm hạnh phúc ở cuối con đường khi vượt qua chính mình. Còn thành công là hành trình cần nhiều nỗ lực để chinh phục, nếu chỉ đam mê cũng chưa đủ".

Ở tuổi 30, Linh tự đặt ra những giới hạn và luyện tập sự bền bỉ, kiên nhẫn, sẵn sàng theo đuổi những cột mốc mới tại VinID. "Khi con đường phía trước ngày càng sáng rõ thì đam mê không chỉ là ngọn lửa nhỏ. Nó trở thành ánh sáng ấm áp, vực dậy tinh thần trên những chặng đường dài phía trước", anh nói.

