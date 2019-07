8 điều thú vị về nền kinh tế Canada

Tiêu thụ nhiều mỳ ống 'Kraft Mac and Cheese' nhất thế giới

Người Canada yêu thích mì ống và phô mai, và đặc biệt là thương hiệu 'Kraft Mac and Cheese'. Lượng tiêu thụ món này của người Canada nhiều hơn 55% so với người Mỹ mỗi năm. Trung bình một người dân nước này mua 3,2 hộp 'Kraft Mac and Cheese' một năm, trở thành nước tiêu thụ lớn nhất của sản phẩm này. Thậm chí, món ăn này còn được ví von là 'món ăn quốc gia'. Ảnh: AP