Quản lý thị trường các tỉnh biên giới gần đây liên tục bắt giữ các lô kem giá rẻ nhập lậu từ Trung Quốc.

Chưa tới 3.000 đồng một cây kem Trung Quốc

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai, ngày 17/ 6, cơ quan này phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) phát hiện và thu giữ lô hàng kem nhập lậu vào Việt Nam. Lô hàng gồm 8.000 que kem các loại, do Trung Quốc sản xuất và được đóng trong 200 hộp giấy. Chủ của lô hàng nhập lậu này là ông Đặng Đức Tường (phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Khi kiểm tra ông Cường đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa. Ông Cường bị xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng với chủ lô hàng và tịch thu tiêu hủy hàng hóa 28 triệu đồng.

Lô hàng 8.000 que kem Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam vừa bị quản lý thị trường Lào Cai thu giữ.

Gần đây loại kem nhiều màu sắc được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc bán tràn lan tại Hà Nội với giá rất rẻ 3.000-5.000 đồng một que. Các chủ shop online cho biết nhập hàng qua các mối bán buôn nhưng không có giấy tờ nhập khẩu.

Cách đây một tháng, quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cũng bắt giữ lô hàng hơn 3.700 cây kem hương vị các loại do Trung Quốc sản xuất, phạt chủ lô hàng 8 triệu đồng do không xuất trình được giấy tờ nhập khẩu, kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm.

Anh Minh