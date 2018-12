Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại đệm khác nhau được thiết kế và sản xuất đáp ứng nhu cầu sử dụng. Trong đó, Everon vẫn khẳng định được vị trí và chỗ đứng của mình nhờ chất lượng và mẫu mã đẹp đến từ thương hiệu có hàng chục năm kinh nghiệm. Những mẫu đệm dưới đây sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn cho gia đình.

Đệm bông ép chống trượt Everon.

Đệm bông ép Everon truyền thống

Với thiết kế độc đáo, đệm bông ép Everon là mẫu đệm bán chạy nhất trên thị trường. Chúng không chỉ hỗ trợ nâng đỡ cột sống, êm ái cũng như giữ nhiệt tốt cũng như mang đến sự thông thoáng, tránh bí lưng.

Ruột đệm Everon truyền thống được làm từ sợi Polyester cao cấp, kết hợp với dây chuyền sản xuất hiện đại. Chúng được ép với độ dày khác nhau, thiết kế phân mảnh sáng tạo, giúp đệm gấp ba mỗi khi cần di chuyển, vệ sinh. Điều này tạo nên sự thuận lợi trong khi sử dụng.

Đệm bông ép chống trượt Everon

Đệm chống trượt Everon là một sản phẩm mới ra mắt để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đệm có ruột là bông Polyester cao cấp như đệm bông ép Everon thông thường.

Điểm nhấn của sản phẩm đệm này là lớp vỏ được làm từ chất liệu Cotton 100%. Được bổ sung thêm hạt cao su nhỏ với tác dụng giúp đệm không bị xê dịch khỏi vị trí đã được cố định. Cùng với đó, mặt đệm được chần thêm lớp bông mỏng nên đảm bảo độ êm ái và ấm áp mỗi khi sử dụng vào mùa lạnh.

Thiết kế gấp ba sáng tạo giúp đệm có thể gấp gọn, dễ tháo tháo vỏ để vệ sinh khi cần thiết. Hơn nữa, đệm bông ép chống trượt Everon phù hợp để trải sàn hay đặt lên giường khi cần thiết.

Đệm bông ép Artemis

Hiện nay, loại đệm này có hai độ dày là 15cm và 18cm với giá cao hơn mẫu đệm truyền thống, dành cho phân khúc thị trường tầm trung và thích hợp cho phòng ngủ rộng hay đặt trực tiếp xuống sàn gỗ.

Đệm chia là hai phần: ruột đệm và vỏ đệm. Quy trình sản xuất khép kín, công nghệ tiêu chuẩn của Đức đảm bảo độ cứng của khi sử dụng. Vỏ đệm được làm bằng vải gấm dày dặn, chất lượng đảm bảo độ đàn hồi cao hơn và được chần thêm lớp bông chống khuẩn Advansa. Không gian gia đình sẽ sạch sẽ, giảm phát sinh của vi khuẩn cho các đối tượng sử dụng khác nhau.

Đệm lò xo Everon Pocket Pops là mẫu đệm Everon bán chạy nhất trên thị trường hiện nay.

Nếu lựa chọn đệm bông ép Artemis bạn có thể tìm đến hai kích thước 160x200cm hoặc 180x200cm. Tuỳ thuộc đặc điểm không gian, nhu cầu sử dụng bạn có thể chọn mẫu ưng ý nhất.

Đệm than hoạt tính Everon

Than hoạt tính có nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ con người, nhất là tuổi trung niên. Nhà sản xuất Everon là một trong những thương hiệu chăn ga gối đệm đầu tiên trên thế giới sử dụng than hoạt động để sản xuất các mẫu đệm chất lượng.

Đệm than hoạt tính Everon có độ dày 9cm cùng 2cm than hoạt tính. Lớp than này được xử lý và sản xuất tạo thành một lớp mút màu đen bọc dưới vỏ đệm và lớp bông ép để người dùng không tiếp xúc trực tiếp với lớp than này.

Sản phẩm được thiết kế gập 3 đặc trưng, tiện dụng trong khi sử dụng. Để sử dụng mẫu đệm này, khách hàng nên tham khảo thêm kỹ thông tin để đưa đến quyết định về mẫu đệm chất lượng.

Đệm bông ép sóng Everon

Ra mắt thị trường từ năm 2013, so với mẫu đệm truyền thống thì loại đệm này có nhiều ưu điểm trở thành lựa chọn nổi bật của người tiêu dùng.

Đây dòng đệm bông ép được thiết kế đặc biệt với một mặt gợn sóng và mặt còn lại làm bằng phẳng. Đặc điểm thiết kế giúp đệm có những ưu điểm nổi bật, phần ruột được tạo thành từ bông được sản xuất bởi Wonjin Industrial Machinery, Hàn Quốc. Loại bông này nổi tiếng, chất lượng đến từ nhà sản xuất hàng đầu tại xứ sở Kim Chi.

Bông chất lượng cao giúp đệm có độ đàn hồi cao hơn, tránh tình trạng xẹp lún, hư hỏng kết cấu đệm dù dùng trong thời gian dài. Nhờ đó, đệm bông ép sóng Everon luôn được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, thích hợp với các không gian gia đình khác nhau.

Đệm lò xo Everon Bonnell Pops.

Đệm lò xo Everon Pocket Pops

Theo thống kê từ nhà sản xuất, đệm lò xo Everon Pocket Pops là mẫu đệm bán chạy nhất trong cả hệ thống, chiếm đến 50% doanh số. Nhờ những đặc trưng sử dụng, mẫu đệm lò xo túi này cao cấp hơn nhiều so với những hãng khác với giá thành hợp lý, chỉ 6 triệu đồng.

Loại đệm này được sản xuất dựa trên dây chuyền máy móc hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ Italy đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm sở hữu hệ thống lò xo với mật độ dày hơn, khoảng cách lò xo đồng đều tạo độ vững chắc, đàn hồi tối ưu nhất; kết hợp với nguyên liệu được cung cấp hàng đầu bởi những công ty hàng đầu trong - ngoài nước, tuyệt đối thân thiện với người dùng.

Vỏ bọc đệm sử dụng, dùng lớp vải cotton cao cấp chống khuẩn, côn trùng và bụi bẩn; bổ sung được lót bằng tấm mút cao cấp với tấm trần vải chất lượng để tạo đường nét tinh xảo, sử dụng phù hợp hai mặt.

Đệm lò xo Everon Bonnell Pops

Được đánh giá cao trong các mẫu đệm lò xo Everon trên thị trường, đệm Bonnell Pops gây ấn tượng bởi độ cứng hợp lý, đàn hồi tốt hơn cũng như thích hợp với các bẹn trẻ hay người nước ngoài. Với khoảng 4 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu mẫu đệm chất lượng, chính hãng.

Đệm Bonnell Pops sử dụng lớp lót mút giúp tăng độ đàn hồi, hỗ trợ nâng đỡ cột sống tối đa và có thể sử dụng hai mặt khác nhau. Cùng với đóm hệ thống khung đỡ mút cao cấp để tạo độ chắc chắn cũng như mở rộng tối đa bề mặt đệm. Lò xo dày đặc, vững chắc được làm bằng thép cao cấp với khả năng chịu lực tốt.

Hệ thống Đệm Xanh với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề giúp cung cấp những mẫu đệm Everon tốt nhất. Bạn đang tìm kiếm mẫu đệm chất lượng, chính hãng tại đây.

(Nguồn: Đệm Xanh)