Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, The Phoenix Garden tận dụng tối đa hệ thống giao thông hiện đại cùng các tiện ích vượt trội. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối với các tuyến đường lơn như đường 32, Tây Thăng Long, Hoàng Quốc Việt kéo dài, đường vành đai 4... rút ngắn khoảng cách đến trung tâm thành phố.

The Phoenix Garden được đầu tư hệ thống tiện ích hiện đại

Với quy mô xây dựng tới 45ha, The Phoenix Garden gồm 600 căn biệt thự tại dự án có diện tích 200m2, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với kiến trúc Pháp đặc trưng. Tất cả được sắp xếp trên khu vực đồi thông xanh mát kết hợp với những tiểu khu cây xanh, hoa cỏ.

Nổi bật tại dự án là tiểu khu hoa Mẫu đơn Peony Hill sở hữu vị trí đẹp nhất trong toàn khu, nằm ngay cạnh ngôi chùa Đại Từ Ân thích hợp với những người hướng tâm về đạo phật, tìm về với sự an nhiên. Từ tiểu khu này, cư dân có thể tiếp cận trực tiếp với các tiện ích khác như đồi hoa tây bắc, hồ điều hòa, khu vui chơi giải trí và khu thương mại..

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần Bất động sản Hải Phát. Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà CT4, tổ hợp TMDV và căn hộ The Pride, khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Website: thephoenix.haiphatland.com.vn. Hotline: 0966 136 565.

Với lối thiết kế không bị che chắn, gió và ánh sáng sẽ đến với từng góc nhỏ của ngôi nhà tại The Phoenix Garden. Thiết kế không gian biệt thự đều được cân nhắc khi đứng ở bất cứ vị trí nào, các thành viên trong gia đình đều có thể tận hưởng khung cảnh xanh mát bên ngoài.

Ngoài ưu thế về cảnh quan, dự án còn có hệ thống tiện ích đẳng cấp như khu khách sạn cao cấp và nhà hàng trên đồi thông; khu thể thao, giải trí gồm hệ thống bể bơi, spa, sân tennis đất nện… Bên cạnh đó, cư dân The Phoenix Garden có thể tận hưởng hệ thống hệ thống cơ sở giáo dục công lập và trường chuẩn quốc tế; khu trung tâm thương mại, khu nhà văn hóa Chăm pa…

Với lợi thế về hạ tầng, không gian sống, biệt thự The Phoenix Garden được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đợt này, chủ đầu tư cũng tung ra chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đặt cọc thành công căn biệt thự tại The Phoenix Garden. Mọi người có cơ hội nhận phiếu bốc thăm may mắn trúng xe Mazda 3 và nhiều phần quà giá trị khác. Ngoài ra, những khách hàng chưa đủ tiềm lực tài chính sẽ được hỗ trợ vay vốn tới 70 % giá trị căn biệt thự với mức lãi suất 0% trong vòng 12 tháng.

