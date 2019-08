Hai quả 'đào tiên' nặng một kg có màu hồng đào được nhiều quầy hàng hoặc shop online Hà Nội bán đắt gấp đôi loại thông thường.

Một cửa hàng thực phẩm trên đường Giáp Nhất, quận Thanh Xuân đang bán loại đào Tây Tạng hay còn gọi là đào tiên, mỗi kg chỉ được 2 quả, giá 120.000 đồng. Mua từ 3 kg trở lên, giá mới giảm xuống còn 110.000 đồng.

Theo quan sát, loại đào có vỏ và ruột đều màu hồng đào, khi ăn có vị ngọt, giòn. Một số nơi đào còn có nguyên lá. Các cửa hàng thường bán kèm hai quả trong một hộp trưng bày đẹp mắt.

Loại đào tiên hay còn gọi là đào Tôn Ngộ Không được quảng cáo và bày bán nhiều tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Quản lý cửa hàng cho biết, các đầu mối giới thiệu đây là loại đào Tây Tạng nhưng thực tế, chị thực sự không chắc về nguồn gốc loại quả trọng lượng "khủng" này.

"Đào không chỉ đẹp về mẫu mã mà còn ăn cũng ngọt, giòn. Do đó, giá cao nhưng khách hàng cũng rất chuộng, mỗi ngày cửa hàng có thể bán 25-30 kg vì thông thường mỗi người mua sẽ lấy vài ba kg", chị cho hay.

Tại các chợ truyền thống, sạp hàng vỉa hè, đào tiên gần đây cũng đắt khách. Mặt hàng này được bán phân loại thành các kích cỡ khác nhau, loại nhỏ nhất mỗi kg được 3-4 quả.

Chị Hoà, bán hoa quả trên đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy giới thiệu loại đào 2 quả một kg được nhập về nhiều trong khoảng chục ngày nay. Tuy nhiên, chị cho biết đây là hàng Trung Quốc, mẫu mã đẹp nên giá cao gấp 2-3 lần các loại thông thường.

"Chúng tôi gọi đây là đào Tôn Ngộ Không vì quả to, màu hồng đào, nhìn rất đẹp mắt. Hàng đều được nhập về từ chợ Long Biên theo thùng rồi về lọc ra theo kích cỡ quả để bán. Có những quả to nặng tới 700 gram", chị Hoà nói.

Theo chị Xuân, chủ một xe thồ bán hoa quả trên đường Nguyễn Xiển, hiện các loại đào được trồng trong nước, có màu xanh, nhiều lông đã vào cuối vụ nên rất ít khi nhập được hàng hoặc có nhưng số lượng ít. Do đó, các loại đào đang bán trên thị trường hầu hết được nhập từ Trung Quốc.

"Các loại đào này có quả to đều, mẫu mã đẹp, để lâu thối nên nhiều gia đình mua về để thắp hương. Chúng tôi cứ nhập về theo thùng, sau đó chọn lọc quả to và nhỏ để bán mức giá khác nhau. Loại to từ khoảng 100.000 đồng mỗi kg được 2 quả, loại nhỏ hơn 60.000-80.000 đồng mỗi cân", chị Xuân nói.

Minh Châu