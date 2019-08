Huấn luyện viên về năng suất làm việc cao Susie Moore chia sẻ 6 cách chứng minh bạn có năng lực và đạt thành tựu cao hơn trong sự nghiệp.

Susie Moore đã trải qua 10 năm làm việc trong ngành kinh doanh, từ thu nhập 75.000 USD lên 500.000 USD mỗi năm. Cô cho rằng một phần của thành công chính là sự tự tin trong công việc, chứng minh với đồng nghiệp và khách hàng thấy rằng sự thông minh, có năng lực. Sau đây là 6 mẹo mà cô chia sẻ về việc xây dựng sự tự tin để thành công.

Huấn luyện viên về năng suất làm việc cao Susie Moore.

Không dễ dãi đồng ý

Thật dễ dàng để gật đầu với ý kiến của người khác. Tâm trí, tiềm thức của chúng ta khi ấy thực hiện một phân tích rủi ro, trong đó, kết luận là có ít nguy hiểm, phiền phức hơn nếu đồng ý. Điều này càng đúng với sếp, thay vì thách thức ý kiến của họ.

Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu bạn phát biểu những gì bạn muốn nói một cách lịch sự và súc tích. Chúng ta được trả tiền để suy nghĩ, sáng tạo và đóng góp chiến lược. Việc chỉ tuân lệnh thực thi thì máy móc có thể làm được.

Bạn cũng không nên chỉ phản đối. Điều này sẽ nhanh chóng tạo ra mệt mỏi khi thảo thuận. Thay vào đó, hãy bắt đầu kiểu "Tôi đồng ý với quan điểm đó, Tom, ngoài ra chúng ta có thể ..."

Đừng lạm dụng từ nghi vấn

Nhiều người có thói quen thêm từ nghi vấn vào cuối những nội dung vốn không cần phải hỏi nữa. Ví dụ "Đó là điều chúng ta có thể làm, phải không?". Cách thêm từ "phải không" làm suy yếu đi tuyên bố của chính bạn, thể hiện sự thiếu dứt khoát. Do đó, đừng lạm dùng những từ nghi vấn.

Giới thiệu đủ họ tên

CEO nữ đầu tiên của Susie Moore đã dạy cho cô một điều không bao giờ quên. Đó là khi giới thiệu bản thân, trong bất cứ trường hợp nào, hãy sử dụng đầy đủ họ tên đi kèm với cái bắt tay. Do đó, thay vì "Này, tôi là Susie" thì nên nói "Xin chào, tôi là Susie Moore".

Ban đầu, bạn có thể thấy không tự nhiên, nhưng cách giới thiệu này có sức mạnh và quyết đoán. Bạn nhận ra người đối diện sẽ đứng thằng và nghiêm túc lắng nghe. Đây cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với người mình làm quen.

Đừng cố nói "Có' với mọi thứ

Trong tiếng Anh có câu ngạn ngữ "If you want a task done, give it to a busy person", tạm dịch là "Nếu bạn muốn thực hiện một nhiệm vụ, hãy đưa nó cho một người bận rộn". Câu này có nghĩa nếu một người thể hiện sự xứng đáng với sự tin tưởng của bạn thì bạn sẽ muốn tiếp tục làm việc với họ. Theo thời gian, vì đáng tin nên người đó trở nên bận rộn hơn.

Theo Susie, cố gắng nói "Có" mọi lúc để thỏa mãn tất cả yêu cầu đôi khi tác dụng ngược với chính bạn, làm "suy yếu" chính bạn. Thay vào đó, với một số trường hợp, nên phản ứng kiểu "Jane, tôi rất muốn hỗ trợ cho dự án mới này nhưng tôi đã đầy việc cho đến cuối tháng với X. Tôi nghĩ Liz sẽ là một đồng nghiệp tuyệt vời! Hoặc tôi có thể tham gia trong hai tuần kể từ bây giờ khi lịch có thể trống".

Ngồi ở hàng đầu hoặc trung tâm

Những đứa trẻ nghịch ngợm luôn thích ngồi cuối xe buýt. Trong phòng họp, ý nghĩa cũng không khác mấy. Nếu được tự chọn vị trí, nên chọn ngồi ở hàng đầu, phía trước hoặc vị trí trung tâm. Đoán xem, những vị trí này sẽ gần ai? Đó là những người lãnh đạo. Đồng thời, ý thức một chút về tư thế. Vai tự nhiên, cằm và nụ cười nhẹ thể hiện sự tự tin. Những thay đổi nhỏ này sẽ góp phần tạo nên phong thái cho bạn.

Đừng nói xin lỗi quá nhiều

Hãy bỏ bớt từ "Xin lỗi" trừ những lúc như bạn vô tình làm đổ cà phê lên người đồng nghiệp. Từ "Cảm ơn" là một tuyên bố mạnh mẽ hơn từ "Xin lỗi". Ví dụ, bạn có thể nói "Cảm ơn mọi người đã chờ đợi" thay vì nói "Ồ, tôi xin lỗi vì đến trễ" khi bạn trễ họp ít phút.

Mọi người thậm chí còn nói "Xin lỗi" khi ra vào thang máy đang đông người nhưng thật ra không rõ xin lỗi vì điều gì. Thay vào đó, chỉ cần di chuyển ít làm phiền người khác nhất và kèm theo từ "Cảm ơn".

Phiên An (theo Business Insider)