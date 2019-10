Ngân hàng Quốc tế (VIB) triển khai gói tài khoản với tiện ích đa dạng, giao dịch nhanh chóng, độ bảo mật cao.

Giao dịch nhanh chóng

Khi đăng ký gói tài khoản Sapphire hoặc Gold của VIB, người dùng sở hữu tài khoản thanh toán hiện đại trên nền tảng ứng dụng ngân hàng số MyVIB và thẻ thanh toán toàn cầu (IDC). Bên cạnh lợi ích hoàn tiền không giới hạn cho mọi chi tiêu trên thẻ IDC, chủ gói tài khoản có thể giao dịch trực tuyến nhanh chóng trên ứng dụng MyVIB.

Với tính năng Smart OTP cho phép người dùng nhận ngay mã OTP trên ứng dụng giúp tăng thuận tiện và bảo mật. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi khách hàng đi nước ngoài, giúp tránh lệ thuộc vào nhà mạng khi nhận OTP qua tin nhắn thông thường.

Tính năng MyVIB Social Keyboard giúp khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền ngay trên cửa sổ chat của mạng xã hội mà không cần thoát ứng dụng và chuyển sang MyVIB. Tính năng này nhận đánh giá, nhất là trong nhóm khách hàng trẻ thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

Tiện ích đa dạng

Anh Nguyễn Minh hiện vận hành một doanh nghiệp nhỏ tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM. Hàng tháng, anh tận dụng các tính năng tự động thanh toán của VIB để không cần phải nhớ lịch của nhiều khoản thanh toán định kỳ. Tính năng này giúp anh thuận tiện hơn khi trả hóa đơn điện, nước, điện thoại, Internet...

"Khi mở tài khoản thanh toán của VIB tôi chọn dùng các tính năng này. Giờ đây MyVIB giống như 'trợ lý tài chính ảo' của tôi, rất thông minh và tiện lợi", anh Minh nói.

Bên cạnh đó khi sở hữu gói tài khoản, khách hàng còn có thể tận dụng những tiện ích trên ứng dụng như đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, mua vé xem phim, mua thẻ cào...

Các báo cáo về mức độ tiếp cận Internet tại Việt Nam cho thấy nhu cầu tiêu dùng trên thiết bị di động đang tăng nhanh, nhất là nhóm khách hàng trẻ. Các ứng dụng ngân hàng theo đó đang ngày càng thu hút giới trẻ nhờ tính tiện dụng và thông minh vượt trội.

Thấu hiểu trải nghiệm người dùng để cung cấp những dịch vụ tốc độ cao và tiện dụng là lý do giúp VIB vào danh sách ngân hàng số của năm ba năm liền, do tạp chí The Asset bình chọn.

Quà tặng công nghệ

Một trong những tính năng được người dùng trẻ ưa chuộng của MyVIB là tặng quà qua ứng dụng - e-voucher. Với tiện ích này, người dùng có thể mua phiếu quà tặng điện tử của thương hiệu đối tác và gửi mã e-voucher cho người nhận. Mã có giá trị như tiền mặt trừ trực tiếp khi người nhận quà sử dụng dịch vụ.

Chị Hương Ly tại Hà Nội cho biết chị ấn tượng với món quà sinh nhật mà người em trai gửi tặng.

"Trong bữa tiệc sinh nhật của mình và bạn bè, tôi đã nhận mã ưu đãi thanh toán bữa ăn kèm lời chúc từ em trai. Sau này tìm hiểu mình mới biết đó là dịch vụ quà tặng điện tử của MyVIB mà em trai tôi mở tài khoản", chị Ly nói.

Hiện ngân hàng hợp tác GotIt cung cấp dịch vụ e-voucher tại 1.821 điểm, cửa hàng của 70 thương hiệu nổi tiếng từ ẩm thực, thời trang đến các trung tâm mua sắm lớn tại Việt Nam. Dịch vụ không ràng buộc giá trị thanh toán tối thiểu, không hạn chế số lượng e-voucher, không phát sinh phí.

Khi đăng ký tài khoản Sapphire hoặc Gold từ nay đến 31/12, khách hàng có cơ hội trúng một chỉ vàng với mỗi 5 triệu đồng số dư bình quân tài khoản hoặc giá trị chi tiêu qua IDC hàng tháng. Tổng giải thưởng là 1.000 chỉ vàng.

Ưu đãi hoàn tiền, miễn nhiều phí giao dịch

Với người dùng có nhu cầu chuyển, rút tiền thường xuyên mỗi tháng, phí giao dịch có thể lên đến tiền triệu mỗi năm. Với gói tài khoản VIB, người dùng có thể tiết kiệm đáng kể khi ngân hàng ưu đãi miễn vô điều kiện phí giao dịch chuyển, rút tiền, phí quản lý tài khoản và phí duy trì thẻ IDC nằm trong các gói tài khoản Sapphire hoặc Gold trong ba tháng đầu. Sau thời gian này, các phí trên sẽ miễn trọn đời chỉ với vài yêu cầu tối thiểu về duy trì số dư tài khoản hoặc chi tiêu qua IDC. Nhà băng còn ưu đãi hoàn tiền 2% cho mỗi giao dịch chi tiêu qua thẻ thanh toán toàn cầu IDC.

Tính năng bảo mật cao

Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng trẻ, tài khoản thanh toán và thẻ VIB áp dụng những công nghệ bảo mật tiên tiến nhất hiện nay như 3D-secure cùng tính năng cho phép chủ thẻ quản lý tài khoản mọi nơi, mọi lúc qua ngân hàng điện tử hoặc qua ứng dụng MyVIB.

Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động kích hoạt thẻ, tra soát giao dịch, khóa hoặc mở tính năng thanh toán trực tuyến, khóa thẻ ngay trên ứng dụng trong trường hợp khẩn cấp.

"Điều này giúp tôi an tâm nhất là trong trường hợp mất thẻ khi đi nước ngoài và không thể gọi về hotline ngân hàng để hỗ trợ khóa thẻ", anh Tuấn Anh một khách hàng tại Hà Nội chia sẻ.

Mới đây, VIB còn phối hợp cùng tổ chức thẻ quốc tế Mastercard cung cấp miễn phí tính năng bảo vệ toàn diện cho thẻ IDC. Theo đó, khách hàng rút tiền tại ATM nếu gặp rủi ro mất tiền trong vòng 30 phút sau khi rút sẽ nhận bồi thường toàn bộ số tiền đã mất và phí sơ cấp cứu phát sinh trong vòng 12 giờ kể từ khi xảy ra sự vụ. Hoặc nếu mua sắm trực tuyến và thanh toán với IDC mà không nhận hàng hóa, không nhận đủ, hoặc hàng hóa bị hư hại mà không được hoàn tiền từ người bán, chủ thẻ sẽ nhận bồi thường giá trị hàng hóa đã mua, tối đa 9 triệu đồng cho mỗi vụ bảo hiểm.

Với những ưu điểm vượt trội kể trên, VIB đang là một trong những ngân hàng dẫn đầu cuộc đua chinh phục nhóm khách hàng trẻ đầy tiềm năng trong thời đại công nghệ 4.0.

Minh Anh