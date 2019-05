Ngoài 62 giải thưởng về thiết kế, máy lọc nước ChungHo còn sở hữu hàng trăm bằng sáng chế độc quyền, nhiều công nghệ ưu việt.

Gia nhập thị trường Việt Nam, ChungHo - tập đoàn sản xuất thiết bị lọc hàng đầu Hàn Quốc cho hàng chục triệu USD mở nhà máy tại Bắc Ninh. Xuất khẩu 60 quốc gia, song Việt Nam là thị trường duy nhất ChungHo xây "đại bản doanh" lắp ráp máy lọc.

Thành lập năm 1993, tập đoàn này liên tục 17 năm nhận giải doanh nghiệp đi đầu về kỹ thuật của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc. Mỗi năm, doanh nghiệp tái đầu tư đến 7% doanh thu vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Tại Việt Nam, ChungHo đang sở hữu ít nhất 5 sáng chế độc quyền cho sản phẩm máy lọc nước.

Công nghệ lõi lọc nguyên khối (Quick Change)

Hầu hết máy lọc nước trên thị trường có từ 5 lõi lọc trở lên. Tuy nhiên với công nghệ tiên tiến đi trước Việt Nam, tập đoàn Hàn Quốc đã cải tiến và tích hợp nhiều bước lọc trong cùng một lõi. Thiết bị chỉ có 4 lõi lọc nhưng hiệu suất tương đương thế hệ cũ 5-6 màng lọc. Lõi RO độc quyền của Tập đoàn DOW và lõi than hoạt tính được nhập từ Tập đoàn Calgon (Mỹ).

Cả 4 lõi lọc này đều có cấu tạo nguyên khối, ngăn vi trùng xâm nhập và kẻ xấu không thể tháo lắp hay làm giả. Sau khi nhập khẩu, ChungHo đã sử dụng công nghệ Quick Change, cải tiến thành bộ lọc nguyên khối tiên tiến và sản xuất bằng dây chuyền robot tự động.

4 lõi lọc nguyên khối, vô trùng, không thể làm giả.

Công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên 24h (NWPW)

Công nghệ màng lọc RO tạo ra nước tinh khiết, loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn và các chất ô nhiễm gây hại sức khỏe, uống trực tiếp sau lọc. Tuy nhiên, ngay cả nước đun sôi để nguội cũng có thể tái ô nhiễm chỉ sau 2 tiếng. Nước để lưu trữ lâu trong các bình chứa cũng vậy, nhất là vào những kỳ nghỉ lễ, công tác hay vắng nhà dài ngày... nước sạch có thể bị tái ô nhiễm do các chất có trong bình chứa phai ra.

Để đảm bảo nước luôn sạch và tươi mới mỗi ngày, máy lọc nước ChungHo được áp dụng công nghệ tuần hoàn nước tự nhiên trong 24 giờ (NWPW). Khi phát hiện nước trong bình chứa đầy và không được sử dụng, hệ thống tuần hoàn tự nhiên sẽ hoạt động bằng cách sử dụng áp lực nước tự nhiên từ bình chứa. Tính năng này giúp loại bỏ nước cũ có nguy cơ ô nhiễm và bổ sung nước mới, đảm bảo cho nguồn nước luôn sạch và an toàn khi sử dụng.

Máy lọc nước ChungHo có khả năng tự tuần hoàn nước.

Công nghệ tự động làm sạch (ACS)

Máy lọc nước ChungHo còn nâng cao mức độ sạch và an toàn với chu kỳ 4 ngày một lần. Vào thời gian được cài đặt sẵn, thiết bị sẽ tự động loại toàn bộ nước cũ trong hệ thống lọc, xục rửa và thải loại các chất bẩn tích tụ. Sau đó, máy cấp lại nước mới 100% vào bình chứa, mang đến cho người dùng nguồn nước uống tinh khiết và an toàn. Riêng dòng máy Whi Caffe, chu kỳ tự động làm được cài đặt sẵn là 15 ngày một lần.

Cùng với công nghệ ACS độc quyền, dòng máy lọc ChungHo TINY còn được trang bị sẵn đèn UV diệt khuẩn nhằm đảm bảo không vi trùng nào sót lại. Theo tiêu chuẩn của tập đoàn này, khi vệ sinh định kỳ tại nhà, nhân viên phải sử dụng thiết bị chuyên biệt, sử dụng nước tinh khiết được đun sôi ở nhiệt độ 400 độ C tạo thành áp lực hơi nóng xối rửa trực tiếp vào vòi nước, bình chứa... để có thể diệt sạch vi khuẩn, virus bám lâu ngày.

Máy lọc nước ChungHo có thiết kế hiện đại.

Công nghệ an toàn sinh học (Bio Safety Technologies)

Các linh kiện trong máy lọc nước có thể giải phóng vi nhựa và nguyên tố kim loại vào nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Để ngăn ngừa nguy cơ này, ChungHo chỉ sử dụng các vật liệu an toàn sinh học an toàn như bình chứa kép BPA Free, giàn lạnh sử dụng thép không rỉ, Gas R134A không gây hại môi trường...

Công nghệ lọc nước đa năng "All in one"

Cách đây 2 thập kỷ, ChungHo đã nổi tiếng với phát minh máy lọc nước RO tích hợp chức năng làm đá vào năm 2003, máy lọc nước kiêm pha cà phê năm 2014... Đến nay, hãng vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường máy lọc nước đa chức năng ở xứ kim chi.

Sản phẩm của ChungHo tích hợp đa chức năng.

Tại Việt Nam, ChungHo cũng vừa mới giới thiệu tới người dùng máy lọc nước Iguassu Tiny 900 ICE và NEW ICE 700 có thêm tính năng làm đá nhanh bằng nước tinh khiết; Whi Caffe pha được trà, cà phê Espresso và Ameriacano chuẩn hương vị Italy... Ngoài phân phối bán lẻ, hãng còn cho thuê thiết bị theo tháng với mức giá phải chăng nhằm phục vụ tốt nhất người dùng.

(Nguồn: ChungHo)