Nhà đầu tư lướt sóng gom hàng, chốt lời đầu tiên, kích hoạt một cơn sốt đất nhưng lắm khi "đuối nước" vì chính con sóng mình tạo ra.

Ông Đoàn Quốc Duyệt, Giám đốc Công ty Tín Thành vừa chia sẻ khảo sát về cách thức các nhà đầu tư bất động sản gia nhập thị trường địa ốc và chỉ ra nhóm nhà đầu tư khởi động cho cơn sốt đất chu kỳ 2016-2018.

Thông thường sau khi có thông tin làm cầu, mở đường hay trục hạ tầng giao thông mới như triển khai cao tốc, sân bay, các dự án lớn..., thị trường bắt đầu đón nhận tương tác của các nhà đầu tư "cá mập". Đây là những người chuyên săn cơ hội, luôn nghe ngóng trước thông tin nóng sốt và cầm tiền chạy trước đồng thời có nhiều cơ hội ra quyết định đầu tư, đầu cơ hơn phần còn lại.

Chuyên gia này chỉ ra, có bốn loại nhà đầu tư chiếm sóng thị trường bất động sản từ giai đoạn sơ khai, mở màn, dẫn dắt mạch thị trường, thúc đẩy tăng nhiệt các giao dịch đến khi cơn sốt lên đỉnh điểm và dần hạ nhiệt.

Nhà đầu tư lướt sóng

Đây là những thợ săn bậc thầy về khả năng đánh hơi (nghe ngóng thông tin và chớp cơ hội nhanh chóng). Nghe ở đâu sắp có hạ tầng đẹp, thậm chí chỉ là dự thảo hoặc tin hành lang, nhà đầu tư lướt sóng sẵn sàng bay đến "điểm nóng", thấy được mắt mua ngay, không chần chừ và không có khái niệm chờ đợi. Thế nhưng họ cũng bán ngay trong tích tắc để chốt lời. Họ liều lĩnh hơn bất cứ ai, thậm chí không đủ tiền sẵn sàng đi vay để đánh trận. Nhà đầu tư lướt sóng chính là khởi nguồn của cơn sốt nhà đất. Phong cách gom hàng và xả hàng "máu lửa" là từ dễ hình dung cho tính cách của nhóm nhà đầu tư này.

Thị trường bất động sản TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa

Tuy nhiên, chính vì thắng quá dễ dàng chủ yếu do liều lĩnh và chỉ nhìn thấy chiều rộng, nhiều nhà đầu tư lướt sóng thiếu sự am hiểu về chiều sâu của thị trường. Họ chỉ có kỹ năng chớp thời cơ, ăn may vài vụ, không có kiến thức bài bản về pháp lý. Vì vậy, chỉ cần ra quyết định sai một ly sẽ đưa suất đầu tư đi xa vài dặm, thậm chí thua lỗ.

Xét về lực lượng nhà đầu tư lướt sóng chiếm số lượng lớn, áp đảo thị trường và họ cũng là đối tượng khuấy đảo thị trường bất động sản lâu nhất trong chu kỳ sốt đất. Những người lướt các đợt sóng cuối cùng khi thị trường đã qua đỉnh sốt, thường sẽ phải chịu rủi ro rất cao. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không nhà đầu tư lướt sóng nào cho rằng đợt sóng họ đang lướt là lượt cuối cùng. Chính vì vậy, nhóm nhà đầu tư lướt sóng còn được mệnh danh là người tạo sóng cho các cơn sốt đất.

Nhà đầu tư vốn lớn

Đây là những "tay chơi" mạnh về gạo bạo về tiền có gu đầu tư điềm tĩnh. Họ có lợi thế dòng vốn lớn, lại thích sở hữu đất đai, nhiều trường hợp có bộ sưu tập bất động sản đồ sộ ở nhiều nơi khác nhau. Nhà đầu tư vốn lớn thường mua nhiều hơn bán, nhắm đến biên lợi nhuận cao. Không bán được như kỳ vọng thì để dành, họ không bối rối vì phải ôm hàng lâu, cũng không lo lắng về việc xoay vòng lợi nhuận chậm.

Nhà đầu tư này thường có dòng tiền ổn định từ thu nhập khác hoặc từ nhiều loại hình bất động sản khác nhau. Chính vì không phụ thuộc vào một suất đầu tư cá biệt nào, họ còn được mệnh danh là nhà đầu tư tự do. Họ có dòng vốn đủ mạnh để chia trứng thành nhiều rổ và đủ tiềm lực tham gia những cuộc đua đường trường. Đây là nhóm nhà đầu tư có đặc tính trái ngược với nhà đầu tư lướt sóng.

Nhà đầu tư quan sát

Đây là nhóm thận trọng nhất thị trường. Họ ngại rủi ro, thích sự an toàn, chắc chắn và có đặc tính là rất sợ mất vốn. Họ ưa chuộng các ý tưởng đầu tư mới và nhanh nhạy với thông tin mới, có kiến thức tốt, phân tích được diễn biến nền kinh tế từ vi mô đến vĩ mô nhưng không hành động nhanh.

Nhóm nhà đầu tư quan sát có sự am hiểu tốt về bất động sản cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Họ năng nổ đi khảo sát, xem hiện trạng nhà đất nhưng thường không dễ mua vào vì có xu hướng phòng thủ quá mạnh mẽ. Vì vậy, lượng giao dịch thành công của họ chiếm tỷ lệ rất thấp trên thị trường. Nhóm nhà đầu tư này chỉ rót vốn vào bất động sản khi họ chắc chắn tỷ lệ rủi ro thấp nhất. Tuy nhiên, những gì chắc ăn thì chỉ đủ ăn, khó có thể đạt được biên lợi nhuận tốt.

Nhà đầu tư chuyên nghiệp

Đây là nhóm có nghề thực thụ vì họ ăn – ngủ - thở cùng với bất động sản. Họ có đặc điểm sống sót qua mọi chu kỳ nóng sốt của thị trường địa ốc và thường chọn phân khúc cũng như gu đầu tư riêng theo sở trường. Họ mua khi thị trường xuống đáy và bán khi chạm đỉnh.

Tỷ lệ thất bại của nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp rất thấp nhưng biên lợi nhuận lý tưởng vì họ thường hoạt động theo đội, nhóm, quỹ, không đi một mình và không ra quyết định bồng bột. Họ đánh giá đúng cơ hội, có trang bị tâm lý đầu tư và kiến thức đầy đủ, có chuẩn bị tài chính từ rất sớm, có ban bệ đội nhóm từ trước.

Nhà đầu tư chuyên nghiệp khi hành động không bị những "câu chuyện lợi nhuận tức thì" dẫn dắt đến mức ra quyết định bằng cảm xúc hay phán đoán thiếu bình tĩnh. Quan điểm của nhóm nhà đầu tư này là mua vào một cách đúng đắn thì thị trường sẽ tự vận hành đúng hướng và lợi nhuận tự khắc sẽ tìm đến.

Theo đánh giá của ông Duyệt, trong 4 nhóm nhà đầu tư tạo lập thị trường bất động sản, nhà đầu tư lướt sóng chấp nhận rủi ro cao để đạt phần thưởng là lợi nhuận khủng trong thời gian ngắn hạn. Thế nhưng, những người tạo sóng này lắm khi cũng "đuối nước" vì chính con sóng mình tạo ra. Ở nhóm nhà đầu tư "phán đoán" có trình độ cao, nhưng ngại hành động, họ quan sát thị trường nên có độ ì rất lớn trong việc ra quyết định đầu tư.

Trong khi đó, những nhà đầu tư vốn khủng thường xuống tiền mua bằng cảm xúc. Chẳng hạn, họ mua căn nhà chỉ vì trông vừa mắt, dễ thương quá, tậu lô đất trong tích tắc vì mặt tiền đẹp hoặc thích vườn cây trên lô đất... Đây là cuộc dạo chơi không dành cho số đông.

Cuối cùng, theo ông Duyệt, chỉ có nhà đầu tư chuyên nghiệp là thật sự thở cùng hơi thở của thị trường bất động sản và tìm được sự cân bằng cũng như nguồn lợi nhuận bền vững.

Vũ Lê