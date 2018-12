Căn hộ siêu nhỏ gây sốt vì khách hàng trẻ sẵn sàng ở chật / Nguồn cung nhà giá rẻ tại TP HCM giảm gần 70%

Tổng giám đốc Công ty bất động sản Việt An Hòa, Trần Khánh Quang nhận định thị trường nhà ở TP HCM năm 2019 sẽ có nhiều khác biệt so với nửa thập kỷ trước từ nguồn cung, hành vi tiêu dùng, vùng giá bán đến cơ hội đầu tư. Chuyên gia này đưa ra 4 dự báo về thị trường nhà ở cao tầng tại Sài Gòn.

Thứ nhất: Căn hộ nói chung và phân khúc bình dân (giá khoảng 1,5 tỷ đồng một căn) nói riêng, sẽ chiếm ưu thế về lượng và biến đổi về chất với vị trí ngày càng lùi xa ra ngoại thành Sài Gòn. Những dự án nào có sự kết nối hạ tầng thông suốt, dù khoảng cách xa sẽ không còn là trở ngại đối với người mua và giải tỏa được sự kỳ thị về vùng ven như trước đây.

Khái niệm về thời gian di chuyển vừa phải (phổ biến 25-30 phút và không quá 45 phút đi đường) sẽ quyết định sức hấp dẫn của căn hộ ngoại thành. Người mua chung cư đang thay đổi hành vi tiêu dùng, chấp nhận đi ngày càng xa hơn miễn là quãng đường thông thoáng thay vì đi đoạn đường ngắn nhưng mất quá nhiều thời gian chờ vì tắc nghẽn lưu thông.

Thứ hai: Giá căn hộ ở ngưỡng 25-30 triệu đồng mỗi m2 sẽ dần được chấp nhận là vùng giá phổ biến và được giao dịch nhiều trong năm 2019, thay vì so với 3-5 năm trước vùng giá trung bình thấp hơn, chỉ dao động 22-25 triệu đồng mỗi m2. Sự thay đổi này là do tác động của những cơn sốt đất qua đi đã đẩy giá nhà leo thang, đồng thời chi phí nhân công, thủ tục pháp lý kéo dài và chi phí tài chính đội lên khiến giá căn hộ cũng trở nên đắt đỏ hơn so với nửa thập niên trước.

Thị trường căn hộ phía Đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Thứ ba: Thị trường căn hộ cho thuê đứng trước thách thức lớn vào năm 2019 vì lượng nhà bàn giao lũy kế lên đến hàng chục nghìn căn, được xem là lớn nhất từ trước đến nay, sẽ khiến giá thuê tiếp tục nối dài mạch điều chỉnh và đi xuống. Sự thay đổi giá thuê sẽ đẩy áp lực sang thị trường đầu tư căn hộ cho thuê và chắc chắn ảnh hưởng đến thanh khoản của phân khúc chung cư giá trị cao. Nhiều khả năng thị trường này sẽ đi theo xu hướng tạo lập mặt bằng giá thuê mới cạnh tranh hơn trong năm 2019.

Thứ tư: Các công ty và đặc biệt cá nhân người nước ngoài trong khu vực lân cận đang tăng mạnh tỷ trọng đầu tư vào bất động sản Việt Nam, đặc biệt là phân khúc nhà ở cao tầng. Khối ngoại vẫn đánh giá bất động sản Việt Nam (nhà ở và thương mại) là thị trường đầu tư tiềm năng trong 3-5 năm tới.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản các nước trong khu vực trở nên bão hòa và gặp không ít khó khăn, khối ngoại muốn tiếp cận một thị trường ổn định, có động lực lớn từ nguồn cầu tiềm năng với có biên lợi nhuận cao hơn nước sở tại để cập bến. Đây chính là cơ hội mới cho thị trường căn hộ Việt Nam trong năm 2019.

Ông Quang nhận định, chung cư vẫn là dòng sản phẩm nhà ở chủ lực của thị trường bất động sản TP HCM trong năm 2019 thậm chí là trong thập kỷ tới. Trong ngắn hạn, năm 2019 thị trường đầu tư căn hộ có thể vấp phải một số rào cản về việc suy giảm nguồn cung mới do TP HCM hạn chế cấp phép dự án mới đến năm 2020, hoặc hiệu suất đầu tư cho thuê không còn cao như trước đây khi lượng căn hộ bàn giao ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, khi cơ hội đầu tư bất động sản liền thổ với dòng vốn dưới 3 tỷ đồng ngày càng thu hẹp lại trong bối cảnh giá đất đội lên quá cao sẽ tạo cơ hội cho phân khúc căn hộ 1,5 tỷ đồng. Chung cư nhỏ, nằm lùi xa ra khu vực ngoại thành Sài Gòn, thậm chí tỉnh giáp ranh, nhưng giá vừa với túi tiền của số đông người mua nhà để ở cũng như phù hợp với dòng vốn của giới đầu tư nhỏ lẻ sẽ tạo động lực cho thị trường năm 2019.

