Bất động sản ở phân khúc cao cấp đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe. Theo các chuyên gia, với các nhà đầu tư chọn phân khúc này, tiêu chuẩn quan trọng của tài sản là đảm bảo thời gian hoàn vốn và khả năng sinh lời cao.

Đó cũng là tiêu chí được Flamingo Group đưa vào các sản phẩm của mình. Không chỉ nổi tiếng với các biệt thự nghỉ dưỡng, tập đoàn này còn có dòng shophouse và minihotel được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao.

"Một căn shophouse có giá từ 7 tỷ đồng còn minihotel là 27 tỷ đồng. Hai dòng sản phẩm này có khả năng thu hồi vốn trong 6,5-7 năm, lợi nhuận thấp nhất 12% mỗi năm và tăng dần đều tối thiểu 5% một năm", đại diện Flamingo Group chia sẻ.

Một khu shophouse bên trong Flamingo Đại Lải Resort.

Vị này đánh giá có 3 yếu tố giúp bất động sản của tập đoàn giàu tiềm năng sinh lời gồm giá trị thương hiệu, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và chính sách linh hoạt cho nhà đầu tư.

Giá trị thương hiệu

Là một thương hiệu lớn với tiền thân đã hoạt động hơn 20 năm trong ngành du lịch, Flamingo Group trở thành một chủ đầu tư bất động sản nổi tiếng ở phân khúc cao cấp.. Thương hiệu của Flamingo Group và các dự án của tập đoàn này nhận được 39 giải thưởng quốc tế và 26 giải thưởng trong nước dành cho kiến trúc và công trình xanh, dịch vụ khách sạn... Tập đoàn từng bước gây dựng thương hiệu bất động sản nghỉ dưỡng thành công tại Đại Lải (Vĩnh Phúc), Cát Bà (Hải Phòng), Hải Tiến (Thanh Hóa)...

Giải thưởng quốc gia mới nhất được trao cho các dự án của Flamingo Group.

Hệ sinh thái bất động sản hạng sang

Sản phẩm của Flamingo Group gồm các dòng biệt thự ở những vị trí đắc địa, góp phần thể hiện đẳng cấp, nâng tầm cuộc sống cho chủ sở hữu.

Các dự án nổi bật với kiến trúc xanh, cập nhật các xu hướng mới, đem đến phong cách sống hiện đại, sang trọng giữa thiên nhiên cùng sự trải nghiệm độc đáo cho khách hàng

Các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với hệ thống tiện ích cao cấp, nhiều dịch vụ 5 sao đi kèm như Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Cát Bà Resort, Forest In The Sky, The Legend, The Venus... Ngoài thừa hưởng không gian du lịch ăn khách, nhà đầu tư còn sở hữu những đặc quyền trên toàn bộ hệ sinh thái của Flamingo.

Thừa hưởng trọng vẹn không gian du lịch ăn khách, các gia chủ còn được trao những đặc quyền trên toàn bộ hệ sinh thái.

Chính sách linh hoạt cho nhà đầu tư với biệt thự tự doanh

Flamingo Group tung ra các bất động sản thương mại dành cho các nhà đầu tư muốn khai thác kinh doanh ngay. Nổi bật là hai dòng sản phẩm tự doanh mới như Flamingo Happy Nest và Flamingo Night Street.

Trong đó, Flamingo Happy Nest là hệ thống sản phẩm hỗ trợ tối đa nhu cầu tự doanh lưu trú cho chủ biệt thự, gồm 2 nhánh là: Happy Villas (dòng sản phẩm villas mặt đất) và Happy Sky Villas (dòng sản phẩm cao tầng, abtel...)

Tham gia hệ thống Happy Nest, chủ biệt thự tại tất cả các dự án của tập đoàn sẽ là chủ thể kinh doanh dịch vụ lưu trú, được toàn quyền quyết định cách thức kinh doanh. Chính sách này áp dụng cho biệt thự ở tất cả các dự án của Flamingo Group, gồm cả dự án hiện hữu và trong tương lai.

Còn Flamingo Night Street là dòng shophouse thế hệ mới, tối ưu nhu cầu kinh doanh thương mại và dịch vụ: hệ thống bán lẻ, kinh doanh ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí...

Các khu Flamingo Night Street có vị trí đắc địa đảm bảo nguồn khách trong quần thể du lịch sinh thái đẳng cấp, ví dụ có cổng đi riêng ở Flamingo Đại Lải Resort, ở trung tâm quần thể Flamingo Cát Bà Resort...

"Chính sách tự doanh giúp chủ sở hữu được thoải mái chọn hình thức kinh doanh mong muốn. Flamingo cũng có các chương trình gồm kết nối chủ sở hữu với các nền tảng kinh doanh 4.0, cung cấp dịch vụ quản lý khách nhận, trả phòng...", đại diện tập đoàn cho biết.

Theo chủ đầu tư, với những lợi thế từ thương hiệu, quần thể và hệ thống tiện ích 5 sao của dự án cũng như các chương trình hỗ trợ chuyên nghiệp, việc khai thác tự doanh của các chủ biệt thự và shophouse sẽ có nhiều tiềm năng sinh lời.

Tâm Anh