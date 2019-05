Nhiều hãng cung ứng hàng tiêu dùng, đặc biệt là thực phẩm sẽ tận dụng blockchain để gia tăng độ tin cậy với thị trường.

Hãng nghiên cứu thị trường Gartner (Mỹ) vừa công bố một báo cáo về blockchain. Theo đó, lợi thế chính của blockchain với các nhà bán lẻ là mức độ minh bạch cao. Vì thế, nghiên cứu ước đoán đến năm 2025 sẽ có 20% nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới ứng dụng blockchain trong mô hình kinh doanh.

Các doanh nghiệp sử dụng blockchain như một cách để truyền đạt thông tin tin cậy đến khách hàng. Gartner còn tuyên bố rằng blockchain "xuất hiện như một công nghệ lý tưởng để thúc đẩy tính minh bạch và rõ ràng trong chuỗi cung ứng thực phẩm".

Hãng nghiên cứu của Mỹ cho biết doanh số bán hàng tiêu dùng trên toàn cầu đang tăng lên và người tiêu dùng ngày càng có hiểu biết sâu rộng về nguồn gốc và mức độ tươi sạch của thức ăn. Họ cũng quan tâm đến những nỗ lực của các nhà cung cấp đối với tính bền vững của nguồn nguyên liệu.

Công nghệ blockchain giúp các nhà bán lẻ gia tăng uy tín bởi khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ảnh: WSJ.

"Các nhà bán lẻ hàng tiêu dùng cung cấp khả năng hiển thị và có thể chứng nhận nguồn gốc sản phẩm của mình theo các tiêu chuẩn nhất định sẽ giành được sự tin tưởng và trung thành của người tiêu dùng", nghiên cứu cho biết.

Gartner cũng chỉ ra tiềm năng ứng dụng blockchain với chính các nhà bán lẻ bằng cách tận dụng dữ liệu thu thập trên nền tảng này để nhanh chóng xác định nguồn gốc một số sản phẩm bị thu hồi.

Joanne Joliet, Giám đốc phân tích cấp cao của Gartner đánh giá các nhà bán hàng tiêu dùng sẽ là những người dẫn đầu với công cuộc phát triển của blockchain.

Những năm qua, nhiều công ty đã sử dụng blockchain để đảm bảo chất lượng thực phẩm, trong đó có Walmart, Unilever và Nestlé. Walmart đang sử dụng blockchain như một hệ thống theo dõi từ cửa hàng đến nông trại. Trong khi đó, Unilever và Nestlé đang sử dụng dữ liệu để theo dõi mức độ an toàn của thực phẩm.

Theo trang tin chuyên về blockchain Cointelegraph, ba gã khổng lồ hàng tiêu dùng này đều là đối tác của IBM Food Trust - mạng lưới theo dõi thực phẩm dựa trên công nghệ blockchain. IBM Food Trust cũng là đối tác của nhiều hãng tiêu dùng khác như Dole Food Co., Driscoll’s Inc., Golden State Foods, Kroger Co., McCormick and Co., McLane Co., Tyson Foods Inc. và Unilever NV.

Trương Sanh