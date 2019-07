Theo chủ đầu tư, 1.000 sản phẩm giao dịch thành công trong lễ mở bán phân khu Phú Thiên Kim diễn ra hôm 21/7 tại TP HCM.

Tập đoàn Địa ốc Cát Tường vừa tổ chức lễ mở bán khu đô thị phức hợp - cảnh quan Cát Tường Phú Hưng đợt 4 với phân khu đẹp nhất là Phú Thiên Kim. "Theo thống kê, sự kiện thu hút hơn 2.000 khách hàng đến tìm hiểu thông tin và hơn 1.000 sản phẩm giao dịch thành công", vị đại diện chủ đầu tư nói.

Hơn 2.000 khách hàng tham gia sự kiện mở bán dự án Cát Tường Phú Hưng đợt 4.

Là phân khu sở hữu vị trí đẹp nhất dự án Cát Tường Phú Hưng, Phú Thiên Kim được bao quanh bởi các tiện ích chất lượng như trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, trường tiểu học Nhân Văn, chợ đêm Phú Thiên Kim, công viên thế giới di sản kiến trúc The Destina, quảng trường ánh sáng, đại lộ Khải Hoàn, đại lộ Danh nhân... Trong đó, công viên thế giới di sản kiến trúc The Destina với quy mô 2,1ha sẽ trở thành điểm đến tham quan, du lịch, khám phá đầy thú vị của người dân Bình Phước và du khách.

Trong đợt này, các sản phẩm tại Phú Thiên Kim được chào bán với giá bán từ 998 triệu đồng mỗi nền. Khách hàng có thể thanh toán trước 50%, phần còn lại chia đều thanh toán trong 24 tháng.

Những khách hàng may mắn nhận thưởng trong chương trình rút thăm may mắn tại sự kiện.

Tại sự kiện mở bán, khách hàng nhận nhiều quà tặng như xe Honda SH 125cc, tivi, máy lạnh, điện thoại di động, lò vi sóng... Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội tham gia các chương trình ưu đãi như "Nụ cười an cư lần 4", gói "Cát Tường an cư" với tổng giá trị giải thưởng hơn 6.5 tỷ đồng.

Ông Lê Tiến Vũ - Phó tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Địa ốc Cát Tường cho biết, Cát Tường Phú Hưng là một trong những khu đô thị phức hợp - cảnh quan kiểu mẫu đầu tiên tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước có quy mô đến 92,7ha, sở hữu đến 18 tiện ích nội khu hiện đại. Dự án đã có giấy chứng nhận quyền sở dụng đất từng nền cùng tiến độ hạ tầng nhanh chóng.

Cảnh quan nội khu của dự án Cát Tường Phú Hưng.

Theo ông Vũ, đây là yếu tố khiến dự án hút hút hàng nghìn người tham gia mỗi lần mở bán và hàng nghìn sản phẩm được thanh khoản nhanh chóng. Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng cũng là một trong những yếu tố giúp dự án hút nhà đầu tư.

Tháng 4 vừa qua, tập đoàn Địa ốc Cát Tường động thổ xây dựng trung tâm thương mại Ngân Phát quy mô 2,8ha. Chợ đêm Phú Thiên Kim bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay. Tháng 8 này, đơn vị sẽ khánh thành công viên thế giới di sản kiến trúc The Destina.

"Chủ đầu tư sẽ tiếp tục đẩy nhanh các hạng mục thi công còn lại để sớm hoàn thiện dự án, đáp ứng nhu cầu của người dân tại khu vực phía Bắc TP HCM", ông Vũ cho biết.

Tâm Anh