11 ý tưởng kỳ quặc giúp trở nên giàu có

Big Mouth Billy Bass hình một con cá, dùng treo trong nhà xe hoặc phòng khách, được Gemmy Industries bán ra vào năm 2000. Phải mất hai năm để nhà sáng tạo Joe Pellettieri hoàn thiện nó, với phần đầu cá có thể di chuyển, miệng có động cơ và có thể hát hai câu "Don't Worry, Be Happy" và "Take Me to the River."



Ngày nay, con cá này vẫn còn bán trên Amazon với giá 40 USD. Doanh thu của nó chưa từng được tiết lộ, nhưng ước khoảng 100 triệu USD.