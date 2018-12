Tôi đã học được gì khi đeo đồng hồ Rolex 6.000 USD / Sở thích phổ biến của giới siêu giàu

1. Kiếm được tiền từ nhỏ

Warren Buffett đã có óc kinh doanh khi mới 6 tuổi. Ảnh: Forbes

Một trong những điểm chung của người giàu thế giới là bắt đầu kiếm tiền từ khá sớm. Tỷ phú đầu tư Mark Cuban năm 12 tuổi đã bán túi đựng rác tận nhà. Warren Buffett bán kẹo cao su cho hàng xóm khi mới lên 6. Còn Richard Branson nuôi và bán vẹt từ năm 11.

Nếu đã có tinh thần kinh doanh khi còn nhỏ, khả năng bạn kiếm được nhiều tiền khi lớn lên là rất cao.

2. Không tự hài lòng với chính mình

Bạn có phải người được điểm 9 vẫn chưa thỏa mãn khi còn đi học không? Nếu đúng, bạn có tư duy giống hệt các triệu phú thế giới đấy. Họ không chỉ muốn kiếm được 1 triệu USD, mà là 10 triệu USD.

3. Ngoại hình tốt

Điều này nghe có vẻ bất công. Nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những người có ngoại hình dễ nhìn sẽ hấp dẫn người phỏng vấn và có khả năng bán được nhiều hàng hơn. Theo nghiên cứu của giáo sư Daniel Hamermesh tại Đại học Texas, trung bình những người này kiếm được nhiều hơn 3-4% so với người có ngoại hình không đẹp.

4. Có tâm lý khẩn trương

Các triệu phú không bao giờ chờ thời gian thích hợp để kinh doanh. Họ hiểu rằng chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ. Ngồi xuống và chờ đợi là cách phá hủy giấc mơ của bạn dễ dàng nhất.

5. Tập trung kiếm tiền hơn là tiết kiệm

Rất nhiều người giàu sống tằn tiện. Nhưng vấn đề là dù cực kỳ tiết kiệm và chi tiêu thông minh, họ vẫn luôn nhớ cách tốt nhất để kiếm tiền là đầu tư.

6. Là người được yêu mến ở trường

Ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg (giữa). Ảnh: AFP

Một nghiên cứu của nhóm giáo sư Đại học Chicago, Essex và Viện nghiên cứu Việc làm (IER) đã tìm ra "sau 40 năm, những người được yêu mến nhất khi còn học trung học kiếm được nhiều hơn 10% so với những người còn lại" Nói cách khác, việc được yêu mến giúp họ có nhiều bạn bè và có cơ hội kiếm tiền hơn.

7. Làm việc luôn có mục tiêu

Khi nói về tương lai, người giàu luôn có mục tiêu dài hạn và nhu cầu rõ ràng. Họ không tình cờ kiếm được triệu USD đâu. Nếu nó không phải cái bạn đang phấn đấu, bạn sẽ chẳng bao giờ làm được.

8. Không ly dị

Một nghiên cứu của Đại học Ohio đã chỉ ra việc ly dị khiến tài sản của một người giảm một phần ba so với người độc thân. Trong khi đó, việc kết hôn khiến tài sản tăng gần như gấp đôi.

9. Có thể uống bia rượu, nhưng không hút thuốc

Một nghiên cứu đã chỉ ra những người biết uống kiếm được nhiều hơn hẳn người bình thường. Do việc này giúp họ gây dựng các mối quan hệ tốt hơn. Jin Britt – tác giả cuốn "Do This. Get Rich" cho biết: "Người chẳng uống bao giờ, dù không phải điều tệ hại gì, thường khá bảo thủ. Và việc này khiến anh ta bị loại khỏi các mối quan hệ xã hội".

Dù vậy, người giàu thường không hút thuốc. Những người này tiêu phí quá nhiều tiền bạc vào thuốc lá. Và tiền đó lẽ ra nên để đầu tư.

10. Luôn cập nhật thông tin

Những người thành công nhất thế giới luôn bắt đầu buổi sáng bằng việc cập nhật thông tin. Warren Buffett và Bill Gates đọc các tờ báo như Wall Street Journal, The New York Times, USA Today và The Financial Times. Từ đó, họ biết được nhiều tin tức hơn để quyết định đầu tư chính xác.

11. Luôn cải thiện bản thân

Bằng Đại học có thể tạo ra sự khác biệt trong việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng nó không thể quyết định bạn có giàu hay không.

Bill Gates là một trong những ví dụ điển hình nhất của việc bỏ học. Nhưng việc này không có nghĩa ông và những người giàu khác, như Mark Zuckerberg hay Jeff Bezos ngừng nạp thêm kiến thức. Họ luôn trau dồi bản thân bằng việc đọc sách báo và học thêm những kỹ năng mới.

Hà Thu (theo Entrepreneur)