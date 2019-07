Sự kiện diễn ra từ ngày 1 đến 3/8 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC), quận 7, TP HCM.

Zhejiang Made All Need là thông điệp về chất lượng vượt trội sẽ thể hiện toàn diện tại Triển lãm thương mại Quốc tế Chiết Giang 2019. Sự kiện do Sở Thương mại tỉnh Chiết Giang chủ trì, được phối hợp tổ chức bởi Công ty TNHH Triển lãm Quốc tế Viễn Đại Chiết Giang và Công ty Vinexad.

Triển lãm năm nay quy tụ 106 doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu của Tỉnh Chiết Giang với quy mô 150 gian hàng. Để tạo một không gian triển lãm chuyên nghiệp, ban tổ chức trang trí thành từng khu đặc trưng của ba nhóm ngành hàng chủ đạo gồm: vật liệu xây dựng - trang trí nội thất; máy móc - thiết bị điện, điện tử; xe đạp điện và linh phụ kiện; dệt may - nguyên liệu và sản phẩm tiêu dùng.

Triển lãm Thương mại Quốc tế Chiết Giang 2019 trưng bày hàng hóa xuất khẩu quy mô lớn và lâu đời nhất, do Tỉnh Chiết Giang tổ chức độc lập trong khu vực ASEAN.

Nhu cầu sử dụng, thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng. Vì vậy, triển lãm năm nay góp mặt những sản phẩm và doanh nghiệp hàng đầu đến từ các thành phố như: máy móc điện tử của Cù Châu và Ôn Lĩnh - Thái Châu; xe đạp điện của Thái Châu, đồ điện gia dụng của Từ Khê - Ninh Ba; hàng gia dụng của Nghĩa Ô... Những sản phẩm này được cho là mặt hàng xuất khẩu nòng cốt, nhận được sự hưởng ứng của người tiêu dùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Triển lãm thương mại Quốc tế Chiết Giang năm nay sẽ quy tụ 106 doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu của tỉnh Chiết Giang.

Để mang lại những kết nối giao thương hiệu quả, Ban tổ chức phối hợp với các hiệp hội xây dựng chương trình hội nghị giao thương nằm trong khuôn khổ triển lãm.

Đó là Hội nghị giao thương "Ngành điện gia dụng và Xe điện" (sáng ngày 2/8), phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP HCM (VCCI-HCM). Hội nghị giao thương với hình thức trao đổi, thảo luận trực tiếp (1:1) giữa 23 doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ ứng dụng mới nhất của tỉnh Chiết Giang, với khoảng 80 doanh nghiệp Việt Nam.

Hội nghị giao thương "Ngành Cơ điện" (chiều ngày 2/8), phối hợp cùng Hội doanh nghiệp Cơ khí Điện TP HCM (HAMEE). Mục tiêu giới thiệu và cung cấp tới thị trường Việt Nam những mặt hàng tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu của 29 doanh nghiệp trong nhóm sản phẩm: cơ điện - động cơ - dụng cụ cơ khí - máy nén khí, máy phát điện - thiết bị điện.

Triển lãm Thương mại Quốc tế Chiết Giang 2019 trưng bày hàng hóa xuất khẩu quy mô lớn và lâu đời nhất, do Tỉnh Chiết Giang tổ chức độc lập trong khu vực ASEAN. Đây còn là hội chợ lớn và có vai trò thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Chiết Giang.

Diện tích trưng bày tại triển lãm năm nay lên tới 4.000m2 với quy mô 150 gian hàng.

Sau 7 năm tổ chức thành công liên tiếp từ 2011 đến nay, hội chợ được tổ chức UFI công nhận và nhận sự ủng hộ từ Sở Thương mại tỉnh Chiết Giang, phòng Kinh tế Thương mại của tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP HCM, Bộ Công Thương và các cơ quan hữu quan của Việt Nam.

Trong 7 năm qua, có gần 1.000 doanh nghiệp của tỉnh Chiết Giang đã phát triển các mối quan hệ thương mại tốt đẹp, đồng thời tích cực thúc đẩy nguồn vốn của tỉnh Chiết Giang vào Việt Nam, giúp nâng cao kim ngạch song phương.

Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát triển những năm gần đây. Trung Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam 15 năm liên tiếp. Việt Nam hiện cũng là một trong những đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong khối các nước ASEAN, đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ 8 trên toàn cầu của Trung Quốc. Trong kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu của tỉnh Chiết Giang, thị trường ASEAN có vị trí lớn thứ 3, trong đó Việt Nam chiếm vị trí quan trọng khi liên kết khối kinh tế này. Theo đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn của tỉnh Chiết Giang trong khu vực ASEAN. Năm 2018, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Chiết Giang tăng 18,4%, đạt 9,39 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu tăng 20,1%, đạt 7,22 tỷ USD; nhập khẩu tăng 13,1%, đạt 2,18 tỷ USD.

(Nguồn: Công ty Vinexad)