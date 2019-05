10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới

1. New York (Mỹ)

Số tỷ phú USD: 105

So với năm 2018: tăng 2 người



New York là nơi có nhiều tỷ phú hơn tổng tỷ phú của hầu hết các quốc gia trên thế giới, bên cạnh Trung Quốc và Đức.