Gia đình khổ vì vị khách 'khôn lỏi' mua hàng mặc cả vài nghìn đồng

Mỗi lần vị khách này xuất hiện, chúng tôi rất bực bội và mâu thuẫn tình cảm giữa mọi người trong gia đình xảy ra.

Gia đình chúng tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị trong nhà nhiều năm. Chúng tôi có thói quen bớt những món nhỏ khi tính tiền đơn hàng nhiều hoặc cho bà con quanh khu phố gần nhà những thứ be bé như ốc, vít, sâu, gioăng... khi họ nhỡ nhàng đánh rơi một vài con. Đôi khi, với trẻ con hoặc người già cả nghèo khó, chúng tôi tính rẻ, chịu lỗ hoặc không lấy tiền. Rắc rối từ thói quen kinh doanh này bắt đầu nảy sinh tầm hai tháng nay.

Có vị khách nữ tầm 50 tuổi, ăn vận bình dân ở gần khu phố chúng tôi sống, thường xuyên đến mua móc màn inox nhưng lại đòi được giảm từ 5-10 nghìn đồng. Ví dụ: Cô này muốn mua 3 cái móc inox to, mỗi cái chúng tôi bán 5 nghìn đồng nhưng chỉ muốn trả tổng 5 nghìn đồng; 3 móc inox bé chúng tôi bán 10 nghìn đồng nhưng chỉ trả 3 nghìn đồng.

Lúc đầu, bố tôi chấp nhận một vài lần vậy cho xong, nghĩ người ta nghèo và có nhắc chỉ bán lần này thôi. Chúng tôi cũng thông báo giá rõ ràng cho cô này. Tuy nhiên, vị khách cách vài ngày, thậm chí ngay hôm sau lại kì kèo đòi mua tiếp. Cô ta trình bày nào là nhà tôi tăng giá trước, nói trước giá này sau giá khác, kể cái nghèo khổ và muốn chúng tôi động viên, lúc lại bảo mua bán trả tiền chứ không xin. Chúng tôi nhiều lần nhất quyết không bán, bố tôi lúc đầu cũng cương quyết vậy, thậm chí ông còn tắt điện, đóng cửa, yêu cầu khách ra, cô này vẫn cương quyết không chịu đi.

Ngày hôm kia, cha con tôi cãi nhau to vì bố tôi lại không cương quyết. Tối qua, vị khách bất lịch sự lại xuất hiện đòi mua tiếp như một thói quen. Tôi đang cân nhắc việc này có thể mời tổ dân phố hoặc công an sẽ tiếp nhận tờ trình việc có người quấy rối chúng tôi làm ăn, như thế có được không? Các video hình ảnh và tiếng chúng tôi đều còn giữ. Mỗi lần vị khách này xuất hiện, chúng tôi rất bực bội và mâu thuẫn tình cảm giữa mọi người trong gia đình xảy ra.

Chúng tôi biết khách hàng là thượng đế nhưng vị khách kia thực sự không biết điều và khôn lỏi nên rất muốn đuổi đi. Có điều, không thể lôi người này ra ngoài dù chúng tôi đủ sức người để làm vậy. Tôi rất mong mọi người có thể cho gia đình tôi lời khuyên với trường hợp này. Xin chân thành cảm ơn.

Quỳnh Giao