Kinh Bắc nắm 99% vốn chủ của tòa nhà trên đất vàng Láng Hạ

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) nắm 99% vốn của chủ đầu tư dự án tòa nhà 28 tầng tại Láng Hạ, Hà Nội.

Theo thông tin vừa công bố, KBC đã nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam và Công ty TNHH Logistics A&E. Sau giao dịch, hai doanh nghiệp này trở thành công ty con của KBC.

Cùng với đó, Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam và Logistics A&E đang nắm 99% vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ. Như vậy, KBC cũng gián tiếp sở hữu 99% vốn tại công ty này - chủ đầu tư dự án trung tâm thương mại và văn phòng tại số 1A, 1C, 1D đường Láng Hạ, TP Hà Nội. Đây là một trong những vị trí đắc địa tại trung tâm Thủ đô khi nằm ngay nút giao giữa Láng Hạ và Đê La Thành.

Theo quy hoạch được duyệt, dự án cao 28 tầng và 4 tầng hầm. Công trình được cấp giấy phép xây dựng từ tháng 3/2011. Tuy nhiên, đến tháng 5/2021, dự án bị buộc dừng thi công sau khi đã làm đến tầng 28 để hoàn thiện hồ sơ phòng cháy chữa cháy. Đến nay, công trình trên đất vàng Hà Nội này vẫn trong tình trạng dở dang.

Dự án trung tâm thương mại và văn phòng tại 1A, 1C, 1D đường Láng Hạ dừng thi công nhiều năm sau khi xây đến tầng 28, ngày 22/12. Ảnh: Anh Tú

Sau 9 tháng đầu năm, công ty của ông Đặng Thành Tâm đạt doanh thu gần 5.400 tỷ đồng, tăng trên 150%. KBC lãi sau thuế hơn 1.560 tỷ, tăng khoảng 294% so với cùng kỳ 2024.

Tính đến hết 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 66.557 tỷ đồng, tăng gần 50% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 86%, tương ứng 57.194 tỷ đồng. Riêng tiền và các khoản tương đương tiền đạt 9.419 tỷ.

Công ty ghi nhận tồn kho trên 25.000 tỷ. Trong đó, tồn kho chủ yếu "nằm" tại các dự án như khu đô thị và du lịch Tràng Cát khoảng 16.200 tỷ đồng, nhà ở xã hội thị trấn Nếnh 1.277 tỷ, hai khu công nghiệp Lộc Giang, Phúc Ninh lần lượt 1.443 tỷ và 1.123 tỷ đồng.

Anh Tú