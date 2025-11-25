Kinh Bắc muốn đầu tư tổ hợp cảng biển, sân bay ở Hải Phòng

Kinh Bắc và CTP Invest đề xuất hợp tác phát triển tổ hợp cảng biển, sân bay, logistic và công nghiệp tích hợp tại TP Hải Phòng.

UBND TP Hải Phòng vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) và Công ty CTP Invest Ltd - nhà phát triển bất động sản công nghiệp đến từ châu Âu. Hai doanh nghiệp đã đề xuất hợp tác phát triển tổ hợp cảng biển, sân bay, hậu cần (logistic) và công nghiệp tích hợp tại địa phương.

Đại diện CTP Invest cho biết sẽ trực tiếp khảo sát Khu kinh tế phía Nam, khu thương mại tự do và một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố. Trước mắt, vào năm sau, công ty này sẽ tập trung xây dựng nhà xưởng 30 ha trong khu công nghiệp Tràng Duệ 3 (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải).

Tại cuộc họp, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, cũng chia sẻ mong muốn hợp tác toàn diện ở những lĩnh vực trọng tâm phát triển của Hải Phòng giai đoạn tới.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết thành phố sẽ lập tổ công tác đặc biệt, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Theo quy hoạch, Hải Phòng có 69 khu công nghiệp với diện tích gần 19.000 ha, trong đó 43 khu công nghiệp đã có nhà đầu tư. Thành phố còn có Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam với quy mô hơn 44.000 ha, Khu thương mại tự do diện tích gần 6.300 ha.

Hiện tại, Hải Phòng cũng là một trong những địa phương sở hữu hệ thống hạ tầng cảng biển nước sâu lớn nhất miền Bắc và cả nước. Sản lượng hàng hóa qua cảng Hải Phòng luôn có mức tăng cao với 12-15% mỗi năm. Năm 2024, hàng hóa qua cảng đạt 190 triệu tấn và dự kiến tăng lên 212 triệu tấn năm nay.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup cũng cho biết kế hoạch đầu tư dự án khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn, quy mô hơn 4.300 ha, vốn gần 14,2 tỷ USD từ năm 2027.

Đình Trí