Kinh Bắc lãi hơn 300 tỷ đồng khi mua tòa nhà trên đất vàng Láng Hạ

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc ghi nhận khoản lãi 327 tỷ đồng nhờ "mua rẻ" 99% vốn của chủ đầu tư dự án tòa nhà 28 tầng tại Láng Hạ, Hà Nội.

Thông tin trên được Đô thị Kinh Bắc công bố trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Tháng 12 năm ngoái, doanh nghiệp đã hoàn tất việc mua toàn bộ vốn của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam và Logistics A&E.

Thông qua hai pháp nhân này, Kinh Bắc đã gián tiếp sở hữu 99% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ - chủ đầu tư dự án trung tâm thương mại và văn phòng tại số 1A, 1C, 1D đường Láng Hạ, TP Hà Nội. Sau khi hạch toán lại, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm lãi 327 tỷ đồng từ thương vụ trên.

Dự án trung tâm thương mại và văn phòng tại 1A, 1C, 1D đường Láng Hạ nằm ngay nút giao giữa Láng Hạ và Đê La Thành, một vị trí đắc địa tại Thủ đô. Theo quy hoạch được duyệt, tòa nhà này cao 28 tầng và 4 tầng hầm. Tuy nhiên, tháng 5/2021, dự án bị buộc dừng thi công sau khi đã làm đến tầng 28 để hoàn thiện hồ sơ phòng cháy chữa cháy.

Hiện trạng dự án trung tâm thương mại và văn phòng tại 1A, 1C, 1D đường Láng Hạ vào ngày 22/12/2025. Ảnh: Anh Tú

Năm 2025, Đô thị Kinh Bắc ghi nhận doanh thu 6.687 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với thực hiện năm trước đó. Chỉ số này của công ty được cải thiện nhờ sự tăng trưởng của mảng cho thuê đất và cơ sở hạ tầng cùng chuyển nhượng bất động sản.

Trừ chi phí, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 2.013 tỷ đồng, gấp 5,5 lần năm 2024. Theo giải trình nộp lên HoSE, Kinh Bắc cho biết kết quả kinh doanh của công ty năm ngoái khả quan nhờ doanh số từ mảng khu công nghiệp được cải thiện và doanh thu tài chính cao hơn năm trước đó.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Đô thị Kinh Bắc đạt 69.851 tỷ đồng, tăng hơn 55% sau một năm. Hàng tồn kho, gồm các dự án bất động sản và khu công nghiệp công ty sở hữu, là hơn 27.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản, ở mức 39%.

Trọng Hiếu