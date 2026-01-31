Kinh Bắc 6 năm liền không đạt kế hoạch

Kinh Bắc, công ty do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT, lãi gấp 25 lần trong quý cuối năm nhưng lũy kế cả năm ngoái vẫn không hoàn thành kế hoạch.

Báo cáo tài chính mới công bố của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) ghi nhận nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vài đến chục lần. Cụ thể, doanh thu quý cuối năm ngoái gần 1.650 tỷ đồng và lãi sau thuế 664 tỷ đồng, lần lượt gấp đôi và gấp 25 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm doanh thu xấp xỉ 6.690 tỷ đồng, tăng 140% so với năm trước. Lãi sau thuế vọt lên 2.226 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ và là mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Theo ban lãnh đạo, hoạt động cho thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp khởi sắc đóng góp lớn vào tăng trưởng cả năm. Bên cạnh đó, công ty còn có thêm nguồn thu từ chuyển nhượng vốn tại đơn vị liên kết và tăng lãi tiền gửi, cho vay.

Dù vậy, kết quả này vẫn kém xa kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.200 tỷ đồng được cổ đông thông qua. Đây là năm thứ sáu liên tiếp công ty không hoàn thành chỉ tiêu tài chính trọng yếu.

Kinh Bắc năm ngoái có nhiều thay đổi về quy mô tài sản và nguồn vốn. Tổng tài sản tăng hơn 25.000 tỷ đồng, lên gần 70.000 tỷ đồng.

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong số này với gần 27.000 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm. Giá trị tồn kho chủ yếu đến từ dự án Tràng Cát, Lộc Giang, thị trấn Nếnh. Dự án khu phức hợp, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (Hưng Yên) cũng phát sinh giá trị tồn kho 775 tỷ đồng. Đây là dự án trong hợp tác chiến lược giữa công ty với Tập đoàn Trump Organization (Mỹ).

Công ty hiện nợ 43.000 tỷ đồng, tăng 19.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong số đó có 15.000 tỷ đồng nợ ngắn hạn, còn lại chủ yếu là các khoản vay dài hạn. VPBank hiện là chủ nợ lớn nhất với dư nợ dài hạn hơn 13.500 tỷ đồng. Một số khoản vay có lãi suất lên đến 12,5% mỗi năm, được đảm bảo bằng tài sản phát sinh từ các dự án khu đô thị do công ty đầu tư.

Trong các báo cáo gần đây, nhiều nhóm phân tích nhận định những doanh nghiệp nắm giữ quỹ đất lớn tại các vùng công nghiệp trọng điểm như Kinh Bắc sẽ hưởng lợi từ chính sách phát triển hạ tầng, liên kết khu vực. Giá chào thuê khu công nghiệp trong quý III năm ngoái, theo KBSV Việt Nam, tăng khoảng 4-5% ở cả hai miền.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư nước ngoài - động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp - được dự báo hồi phục tốt hơn trong năm nay. Sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng mới, một số doanh nghiệp cho hay khách hàng đã quay lại đàm phán và tiếp tục quá trình bàn giao đất.

Phương Đông