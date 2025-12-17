KingKho giới thiệu 'kho tự quản' 1.500 m2 tại Hà Nội

Hà NộiCông ty KingKho giới thiệu cơ sở mới có tổng diện tích 1.500 m2, theo mô hình "kho tự quản", đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng hệ thống lưu trữ hiện đại toàn quốc.

Cơ sở kho mới do KingKho sở hữu thuộc khối đế thương mại trong tòa nhà phức hợp The Pride, được chia thành nhiều gian kho có khóa riêng với diện tích 1-20 m2, đi vào hoạt động từ tháng 6 năm nay. Kho được thiết kế hiện đại, đáp ứng nhu cầu lưu trữ linh hoạt của cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp.

KingKho trang bị hệ thống kiểm soát độ ẩm tự động, vách ngăn hiện đại và an ninh nhiều lớp. Không gian có trần cao, cửa sổ lớn từ sàn tới trần giúp khu vực lưu trữ luôn thông thoáng, sáng và tiện nghi.

Theo KingKho, kho tự quản (self-storage) là dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ riêng biệt (tủ, phòng nhỏ) được trang bị an ninh (camera, khóa riêng), cho phép cá nhân, doanh nghiệp tự do sắp xếp, quản lý đồ đạc, tài sản, hàng hóa theo nhu cầu. Hình thức này giúp giải phóng không gian sống, làm việc và lưu trữ đồ đạc an toàn khi có sự thay đổi cuộc sống (chuyển nhà, sửa nhà, kinh doanh).

Tại KingKho, khách hàng có thể thuê kho với thời gian linh hoạt theo tuần hoặc tháng, không cần đặt cọc. Diện tích lưu trữ có thể tăng hoặc giảm tùy nhu cầu thực tế. Việc ra vào được quản lý bằng mã PIN cá nhân, đảm bảo quyền riêng tư và an toàn. Hệ thống camera CCTV hoạt động 24/7 cùng đội ngũ bảo vệ thường trực giúp giám sát toàn bộ khu vực, mang đến sự an tâm cho người sử dụng.

"Chúng tôi đã vượt qua nhiều 'bài toán khó' để mang đến một không gian lưu trữ kết hợp giữa công năng và sự tiện nghi", ông Lorenz Wagener, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành KingKho chia sẻ.

Theo KingKho, bối cảnh kinh tế Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực kho tự quản. Dự báo tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,8% trong năm 2025 (theo World Bank, ADB), cùng tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đô thị dự kiến tăng từ 37% năm 2020 lên 44% năm 2030 (theo McKinsey), khiến nhu cầu tối ưu diện tích sống tại các thành phố lớn ngày càng cao. Tầng lớp trung lưu mở rộng, dự kiến chiếm 26% dân số vào năm 2026 (theo World Data Lab), thúc đẩy nhu cầu lưu trữ an toàn, tiện lợi.

Bà Nguyễn Thị Phương Liên, Giám đốc KingKho nhận định, Hà Nội là thị trường giàu tiềm năng, truyền cảm hứng cho đội ngũ KingKho không ngừng đổi mới để mang đến trải nghiệm lưu trữ tốt hơn cho khách hàng.

Khách hàng đưa đồ vào kho tự quản. Ảnh: KingKho

Hiện KingKho đang mở rộng hiện diện tại Hà Nội, tìm kiếm hợp tác với các đối tác chiến lược, đặc biệt là các văn phòng gia đình (family offices) quan tâm đến lĩnh vực bất động sản và dịch vụ lưu trữ. Công ty cho biết những hợp tác này giúp mở rộng hệ thống, tạo cơ hội đầu tư ổn định, lợi nhuận bền vững trong bối cảnh đô thị hóa mạnh và nhu cầu lưu trữ gia tăng.

Khu vực kho mini 1m2 do KingKho vận hành. Ảnh: KingKho

KingKho cũng đang khảo sát các khu vực Long Biên, Hoàng Mai và Bắc Từ Liêm cho cơ sở tiếp theo, đồng thời chào đón các đề xuất bất động sản phù hợp để triển khai kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

(Nguồn: KingKho)