King's Pet by Bao Anh được vinh danh tại Next Awards 2024

Thương hiệu thức ăn chó mèo King's Pet by Bao Anh chiến thắng tại hạng mục The Next Rising Star của giải thưởng Next Awards 2024, do Tạp chí Nữ Doanh Nhân tổ chức.