King Palace sắp ra mắt tầng căn hộ thực tế 

Các căn hộ thực tế nằm tại tầng 16 dự án. Khách hàng đến tham quan sẽ có cái nhìn chân thực và bao quát vị trí của từng căn, từng hướng cũng như trực tiếp thẩm định về chất lượng căn hộ. Trước khi ra mắt tầng căn hộ thực tế, chủ đầu tư Hoa Anh Đào đã hoàn thiện sảnh tòa nhà, văn phòng bán hàng và căn hộ mẫu, chào đón hàng trăm lượt khách đến tham quan.

Căn hộ mẫu King Palace.

Ra mắt thị trường vào năm 2018, King Palace giành nhiều giải thưởng như "Dự án an toàn nhất Hà Nội"; "Top 10 dự án nổi bật nhất Việt Nam"; "Top 10 dự án hút dòng tiền nhất năm 2018"tại lễ vinh danh dự án dẫn đầu xu thế do báo Đầu tư tổ chức. Năm 2019, King Palace tiếp tục vượt qua nhiều dự án và được vinh danh tại hạng mục "Dự án căn hộ có thiết kế xuất sắc nhất Việt Nam 2019" do Dot Property Awards bình chọn. Đây là giải thưởng danh giá hàng đầu châu Á trong lĩnh vực bất động sản, quy tụ các dự án và nhà phát triển danh tiếng tại Singapore, Hong Kong, Thái Lan và Malaysia.

Đại diện chủ đầu tư King Palace (bên phải) nhận giải thưởng của Dot Property Awards.

Chủ đầu tư cho biết, để đạt được những giải thưởng trên, ngoài sở hữu vị trí đắc địa trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), King Palace còn gây ấn tượng mạnh với khách hàng bởi phong cách thiết kế hiện đại và ứng dụng những công nghệ hiện đại trong quá trình xây dựng, lấy yếu tố sức khỏe của cư dân đặt lên hàng đầu.

Theo thiết kế, dự án có hệ thống lọc và cung cấp khí tươi đến từng phòng của căn hộ, đạt tiêu chuẩn như khách sạn 5 sao. Hệ thống này đảm bảo luôn cung cấp khí tươi, hút khí thải để tạo nên không gian thông thoáng và sạch sẽ cho các cư dân. Việc đề cao yếu tố đảm bảo sức khỏe cho cư dân còn thể hiện ở hệ thống lọc nước để cư dân uống nước trực tiếp tại vòi. Nhờ một trạm lọc nước thứ cấp được bố trí tại King Palace, nguồn nước từ hệ thống của thành phố được xử lý nhằm đảm bảo chất lượng ổn định, đáp ứng mọi yêu cầu về nước sử dụng sinh hoạt. Cư dân có thể an tâm uống nước trực tiếp ngay tại vòi trong căn hộ của mình.

King Palace còn được trang bị hệ thống xử lý nước thải tập trung; phòng cháy chữa cháy được thiết kế, vận hành đến từng căn hộ và toàn bộ tòa nhà theo các tiêu chuẩn NFPA và IBC của Mỹ. Chủ đầu tư sử dụng dòng sơn thông minh Ales Shiquy của Kansai Paint có chức năng kháng khuẩn, diệt virus, làm sạch không khí, duy trì độ ẩm, hấp thụ khí nhà kính cacbon dioxit, đặc biệt là khả năng chống cháy cao...

"Không khí ngày càng ô nhiễm kèm theo tác động tiêu cực từ Covid-19 khiến giá trị của không gian sống và sức khỏe càng được coi trọng hơn. Đó cũng là lý khiến lượng khách hàng tìm đến và lựa chọn an cư tại King Palace ngày càng tăng", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Đợt này, chủ đầu tư dự án King Palace tung ra những chính sách ưu đãi như chiết khấu 12% giá bán căn hộ (trước VAT và 2% kinh phí bảo trì) đối với tiến độ thanh toán thông thường. Đối với khách hàng thanh toán sớm hơn tiến độ, chủ đầu tư sẽ chiết khấu thêm 10% tính trên số tiền thanh toán trước hạn và số ngày thanh toán trước hạn. Người trả sớm 95% giá trị căn hộ được chiết khấu thêm 12% tính trên số tiền trước hạn và số ngày thanh toán trước hạn.

Tâm Anh