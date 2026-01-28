Kinera phát triển nhà ở theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm

Nhà phát triển bất động sản Kinera định vị mô hình dự án dựa trên nhu cầu riêng của cư dân, nhấn mạnh chi tiết sử dụng, dịch vụ và khả năng thích ứng với từng lối sống.

Thay vì chạy đua về diện tích hay số lượng tiện ích, nhiều đơn vị chuyển trọng tâm sang mức độ phù hợp với nhu cầu sinh hoạt đặc thù của người ở. Tại Dubai, một số nhà phát triển kiểm soát toàn bộ chuỗi từ thiết kế, thi công đến hoàn thiện nhằm đảm bảo độ chính xác ở từng cấu phần. Các yếu tố như xử lý âm học, tổ chức mặt bằng, hướng đón nắng, thông gió tự nhiên hay chất lượng hoàn thiện được tính toán để phục vụ thói quen sử dụng, thay vì chỉ đáp ứng tiêu chí hình thức.

Theo đại diện Kinera, xu hướng này phản ánh kỳ vọng mới từ nhóm khách hàng có điều kiện tài chính và trải nghiệm sống đa dạng. "Người mua nhà hiện nay không muốn thích nghi với một cấu trúc cố định, mà tìm kiếm môi trường có thể cộng hưởng với nhịp sinh hoạt và sở thích riêng", vị này cho biết. Doanh nghiệp nhận định, nhà ở cao cấp đang chuyển từ mô hình định sẵn sang hỗ trợ cư dân chủ động hình thành phong cách sống.

Dự án bất động sản cao cấp One Era nằm tại phường Thuận Giao, TP HCM. Ảnh: Kinera

Tại Việt Nam, nguồn cung phân khúc cao cấp gia tăng ở nhiều đô thị lớn và khu vực vệ tinh. Trong bối cảnh đó, Kinera cho biết lựa chọn hướng phát triển dựa trên nghiên cứu hành vi sinh hoạt ngay từ giai đoạn đầu.

"Mỗi dự án đều bắt đầu từ việc xác định cư dân cần gì trong đời sống thường nhật, sau đó mới xây dựng giải pháp không gian và dịch vụ tương ứng", đại diện đơn vị chia sẻ. Theo doanh nghiệp, cách tiếp cận này nhằm hạn chế việc người mua phải điều chỉnh thói quen để phù hợp với nơi ở.

Tổ chức công năng được cụ thể hóa qua các khu sinh hoạt chung, ban công, bếp, phòng giải trí và hệ thống chiếu sáng. Đơn vị dẫn ví dụ về căn hộ tăng cường cách âm cho người chơi nhạc cụ hoặc hát karaoke, ban công nhiều ánh sáng phục vụ thư giãn buổi sáng, bếp mở tăng tương tác gia đình, hay giải pháp ánh sáng dịu cho người có nhịp sinh hoạt ban đêm. "Chúng tôi xem chi tiết sử dụng là nền tảng hình thành trải nghiệm, thay vì bổ sung tiện ích theo danh mục chung", đại diện nói thêm.

Kinera theo đuổi triết lý "sống trân quý" trong ngành bất động sản. Ảnh: Kinera

Danh mục phát triển của Kinera trải từ dự án nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, không gian ở ven sông tại Đồng Nai đến đại đô thị tại khu vực TP HCM mở rộng. Các khu này được tổ chức như hệ sinh thái tích hợp, kết nối nơi ở, làm việc, vận động và sinh hoạt cộng đồng.

Doanh nghiệp cho biết định hướng vận hành chịu ảnh hưởng từ tinh thần Omotenashi của Nhật Bản, đề cao sự thấu hiểu, linh hoạt và tôn trọng khác biệt. "Thay vì áp dụng quy trình đồng nhất, chúng tôi điều chỉnh dịch vụ theo đặc điểm cư dân từng khu, từ cách sử dụng tiện ích đến thời điểm phát sinh nhu cầu", đại diện Kinera nói.

Phối cảnh dự án One Era do Kinera đang phát triển. Ảnh: Kinera

Cách tiếp cận này tiếp tục được phát triển tại One Era - khu đô thị định hướng theo mô hình tích hợp nhiều chức năng, chú trọng tính bền vững và khả năng thích ứng lối sống.

Theo lộ trình công bố, doanh nghiệp dự kiến triển khai 8 dự án với quỹ đất hơn 260 ha, tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD tại Phú Quốc, Đồng Nai và khu vực TP HCM mở rộng. Đơn vị cho rằng mức độ phù hợp giữa không gian, dịch vụ và nhu cầu thực tế sẽ là yếu tố cạnh tranh dài hạn.

Song Anh