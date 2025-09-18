Kinera đưa tinh thần hiếu khách của người Nhật vào bất động sản

Lấy cảm hứng từ Omotenashi - nghệ thuật hiếu khách tận tâm của Nhật Bản, Kinera muốn đưa các tiêu chuẩn dịch vụ khách sạn vào dự án bất động sản, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp.

Theo nhà phát triển bất động sản Kinera, nhu cầu của thế hệ mới đang thay đổi: ngôi nhà trở thành nơi thấu hiểu và đồng hành cùng chủ nhân trong nhịp sống hàng ngày. Từ định hướng đó, Kinera xây dựng triết lý thương hiệu "Precious Living - Sống trân quý".

Thông điệp quảng bá của Kinera xuất hiện trên các tuyến đường tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM. Ảnh: Kinera

Kinera cho rằng, trải nghiệm khách hàng không chỉ dừng ở sản phẩm hữu hình. Hành trình bắt đầu từ khoảnh khắc đầu tiên tại nhà mẫu, tiếp nối bằng quy trình tư vấn và chăm sóc, rồi duy trì khi cư dân chính thức dọn về ở. Doanh nghiệp gọi cách tiếp cận này là "Marvelous Experience", ưu tiên nhu cầu cư dân và chủ động cá nhân hóa dịch vụ để mỗi người được sống cho chính mình.

"Chúng tôi không tạo ra một không gian chung cho tất cả, mà thiết kế từng chi tiết xoay quanh lối sống riêng của chủ nhân", bà Nicole Trúc Nguyễn, Giám đốc Trải nghiệm khách hàng của Kinera nói tại lễ ra mắt thương hiệu nhà phát triển bất động sản Kinera hồi tháng 8.

Bà Nicole Trúc Nguyễn, Giám đốc Trải nghiệm khách hàng của Kinera chia sẻ về nghệ thuật Omotenashi tại lễ ra mắt thương hiệu. Ảnh: Kinera

Nguồn cảm hứng đứng sau các chi tiết dịch vụ này, theo Kinera, là Omotenashi - nghệ thuật hiếu khách tận tâm của Nhật Bản, nơi dịch vụ không chỉ đáp ứng mà còn đón đầu nhu cầu, kể cả khi khách hàng chưa kịp nói ra. Tinh thần đó được doanh nghiệp phát triển thành 5 cấp độ: minh bạch và đáng tin cậy, cư xử chuẩn mực, phục vụ chuyên nghiệp, môi trường sống mang tính hiếu khách và cao nhất là Omotenashi - sự chu đáo, thấu cảm và tận tụy.

Tương tự, trên thế giới, xu hướng "hotelization in real estate" - đưa tiêu chuẩn phục vụ của khách sạn vào đời sống thường nhật đã hiện diện tại nhiều đô thị như New York, London hay Singapore. Ở New York, các dự án như One57 hay 432 Park Avenue tích hợp dịch vụ concierge, phục vụ tại nhà, spa... như một phần của trải nghiệm cư trú hạng sang; tương tự tại London với One Hyde Park hay tại Singapore với The Ritz-Carlton Residences. Những mô hình này góp phần định hình phong cách sống mới của nhóm khách hàng cao cấp.

Phối cảnh một trong những dự án chuẩn bị ra mắt của Kinera tại TP HCM. Ảnh: Kinera

Tại Việt Nam, Kinera cũng theo đuổi hướng tiếp cận này. Thay vì chỉ xuất hiện ở những kỳ nghỉ, các tiện ích chuẩn khách sạn được thương hiệu đưa vào dự án nhà ở. Với dòng sản phẩm hạng sang, doanh nghiệp tích hợp concierge riêng, dịch vụ dọn dẹp chuyên nghiệp, bữa tối fine-dining tại gia, spa, chăm sóc thú cưng và quản lý vận hành trọn gói. Các tiêu chuẩn dịch vụ này không chỉ áp dụng ở một vài dự án riêng lẻ mà sẽ được đồng nhất trên toàn bộ danh mục cao cấp, nhằm xây dựng chuẩn mực sống cao cấp cho nhóm khách hàng mục tiêu.

Doanh nghiệp cho biết đang phát triển quỹ đất khoảng 260 ha tại TP HCM, Đồng Nai, và Phú Quốc hình thành 8 dự án cao cấp với tổng vốn đầu tư dự kiến 5 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2030.

Song Anh