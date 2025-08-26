Kinera công bố 8 dự án với tổng vốn đầu tư ước tính 5 tỷ USD

Nhà phát triển bất động sản Kinera ra mắt ngày 22/8 tại JW Marriott TP HCM, đồng thời, công bố phát triển 8 dự án bất động sản cao cấp với tổng vốn khoảng 5 tỷ USD.

Định vị là nhà phát triển bất động sản thế hệ mới, Kinera giới thiệu triết lý "Sống trân quý", hướng tới không gian ở cá nhân hóa, giàu cảm xúc và gắn kết cộng đồng.

Doanh nghiệp nhận định, bất động sản không chỉ là nơi ở, mà còn là cầu nối nâng chất lượng sống thông qua việc lựa chọn vị trí có tiềm năng đầu tư, mở rộng trải nghiệm sinh hoạt, thiết kế không gian tối ưu công năng và bản sắc, đồng thời kiến tạo cộng đồng cư dân cùng chung giá trị.

Lễ ra mắt Kinera tại JW Marriott TP HCM. Ảnh: Kinera

Khách mời tại sự kiện được tham gia vào không gian hài hòa giữa ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật. Đêm ra mắt không chỉ là lễ công bố thương hiệu, mà còn trở thành nơi Kinera kể câu chuyện trở thành nhà phát triển bất động sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Tại sự kiện, Kinera giới thiệu Marvelous Experience, dịch vụ khách hàng mang phong cách khách sạn 5 sao. Thương hiệu giới thiệu bộ sưu tập đồng phục hợp tác cùng nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng, gương mặt Forbes Asia 30 Under 30.

Dịch vụ khách hàng Marvelous Experience ra mắt tại sự kiện. Ảnh: Kinera

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Kinera công bố danh mục phát triển gồm 8 dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 5 tỷ USD, trong đó có các kế hoạch đang triển khai và dự kiến ra mắt giai đoạn 2025 - 2026.

Mở đầu là khu đô thị Hòa Lân, tọa lạc tại phường Thuận Giao, TP HCM mở rộng. Dự án được định hướng phát triển hệ thống sản phẩm cao cấp, đa dạng công năng và phù hợp với nhiều nhu cầu sống.

Khu đô thị cao cấp Hòa Lân được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Kinera

Song song đó, Kinera nghiên cứu và phát triển 7 dự án tiếp theo trải dài từ TP HCM, Đồng Nai đến Phú Quốc. Theo đơn vị phát triển, mỗi dự án mang bản sắc riêng, hướng đến hệ sinh thái sống hiện đại, cân bằng giữa hạnh phúc cá nhân và giá trị cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của thế hệ cư dân mới.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Lợi, đại diện Hội đồng sáng lập Kinera, cho biết, thương hiệu theo đuổi cách tiếp cận lấy trải nghiệm sống làm trung tâm, không chỉ ở sản phẩm mà còn trong mối quan hệ với khách hàng và cộng đồng. "Mỗi dự án của Kinera không chỉ là một khoản đầu tư giá trị, mà còn là không gian lan tỏa cảm hứng, kết nối và kiến tạo tương lai bền vững", ông nói thêm.

Song Anh