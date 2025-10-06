Kim Tuyến chụp ảnh gợi ký ức Trung thu

Nhà thiết kế Linh Sang chọn Kim Tuyến làm "nàng thơ" của bộ sưu tập mới. Các trang phục lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ vào đêm trăng rằm tháng 8, kể câu chuyện mong ước đoàn viên, đồng thời tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt.
Kim Tuyến diện áo yếm cách điệu, họa tiết hoa thêu nổi phối chân váy suông.
Hậu trường Kim Tuyến chụp ảnh thời trang.
Cô mặc áo dài cách điệu kết hợp mấn, tạo dáng giữa khung cảnh đèn lồng sắc màu.
Người đẹp cho biết khi cùng êkíp thực hiện bộ ảnh, cô nhớ về tuổi thơ, được phá cỗ bên người thân, bạn bè.
Diễn viên thể hiện mẫu áo dài truyền thống cùng mô hình chiếc đèn lồng khổng lồ.
Người đẹp đeo vòng cổ ngọc trai, trang điểm phong cách nhẹ nhàng.
Áo dài phá cách với chi tiết xếp tầng, gắn thêm tà nằm trong bộ sưu tập.
Nhà mốt sử dụng các chất liệu chủ đạo gồm gấm, lụa, tơ tằm, nhung. Phần kim tuyến đính lên áo tạo vẻ lấp lánh tựa ánh trăng.
Họa tiết trên trang phục do các nghệ nhân thêu thủ công với các gam màu như đỏ thẫm, hồng đào, xanh ngọc.
Kim Tuyến tên đầy đủ là Trần Thị Kim Tuyến, 38 tuổi. Cô được biết đến khi đoạt giải nhì chương trình truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Với phim ảnh, cô ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa, cùng nhiều giải thưởng tại Cánh Diều Vàng, Ngôi Sao Xanh.
Tân Cao
Ảnh: Quỳnh Nguyễn