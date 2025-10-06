Kim Tuyến chụp ảnh gợi ký ức Trung thu

Họa tiết trên trang phục do các nghệ nhân thêu thủ công với các gam màu như đỏ thẫm, hồng đào, xanh ngọc.

Kim Tuyến tên đầy đủ là Trần Thị Kim Tuyến, 38 tuổi. Cô được biết đến khi đoạt giải nhì chương trình truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Với phim ảnh, cô ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa, cùng nhiều giải thưởng tại Cánh Diều Vàng, Ngôi Sao Xanh.