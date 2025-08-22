Kim Tae Hee khóc vì áp lực làm mẹ

Minh tinh Hàn Kim Tae Hee thừa nhận gặp áp lực lớn khi nuôi dạy con, nhận ra "dưỡng dục khó hơn sinh đẻ".

Diễn viên Chuyện tình Harvard lần đầu nói về hôn nhân, gia đình trong talkshow trên tvN hôm 20/8. Sau hôn lễ với ca sĩ Bi Rain năm 2017, ở tháng trăng mật, cô mang thai con đầu lòng, từ đó ngừng việc diễn xuất. Khi 37 tuổi, Tae Hee lần đầu làm mẹ, cô sinh con thứ hai năm 39 tuổi.

Trong 5 năm, Kim Tae Hee hầu như dành toàn bộ thời gian chăm sóc con nhỏ, làm việc nhà, ít có thời gian cho bản thân. Cô tiết lộ gặp áp lực lớn trong dưỡng dục các bé, đến nay hai con gái cứng cáp hơn, diễn viên mới thấy nhẹ nhõm hơn.

Tae Hee khóc khi nói về nỗi lòng người mẹ. Ảnh: tvN

Khi mệt mỏi, Kim Tae Hee thấu hiểu "dưỡng dục vất vả hơn sinh con rất nhiều". Cô thường nghĩ sau này con lớn, mối quan hệ mẹ con sẽ như thế nào. Những lúc như vậy, diễn viên mới hiểu hơn nỗi lòng mẹ của mình, nhận ra từng đối xử không tốt với bà. Trong chương trình, cô nhắn nhủ: "Mẹ, con yêu mẹ".

Người đẹp cho biết lần đầu gặp Rain, cô nghĩ "à, người này là ca sĩ, diễn viên rất nỗ lực, rất cừ", nhưng lúc đó cô không có cảm tình với đồng nghiệp. Rain theo đuổi Kim Tae Hee, luôn nhắn tin trước cho diễn viên. Anh tặng cô những món quà nhỏ như hộp nến thơm, mở ra có nhạc.

Có lần, Rain tặng Tae Hee một cuốn tiểu thuyết, do chưa có thời gian đọc nên Kim Tae Hee chỉ đặt một chỗ. Có hôm tâm trạng phiền muộn, diễn viên mở cuốn sách, phát hiện bên trong có bức thư. Đọc những dòng Bi Rain viết, cô bật cười, lần đầu chủ động nhắn tin cho ca sĩ.

Là minh tinh hàng đầu Hàn Quốc, nhan sắc của Kim Tae Hee được nhiều người quan tâm. Cô nói hài lòng nhất với ngoại hình của bản thân giai đoạn 30 tuổi. Càng nhiều tuổi, cô càng có thêm những điểm không hài lòng về ngoại hình. Tuy nhiên, diễn viên học cách đón nhận già đi tự nhiên, nhìn những nếp nhăn khi cười bằng sự tích cực.

Kim Tae Hee nổi tiếng qua Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris. Năm nay, người đẹp gây chú ý khi đóng phim truyền hình Butterfly do công ty của Mỹ sản xuất, tác phẩm ra mắt từ ngày 22/8.

Chồng cô, Rain, hoạt động giải trí 24 năm, thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh. Năm 2003, anh gây sốt ở châu Á với phim Ngôi nhà hạnh phúc, đóng cùng Song Hye Kyo. Rain từng hai lần lọt vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time (Mỹ) bình chọn vào năm 2006 và 2011.

Trong show Season B Season trên YouTube, Rain từng nói luôn cảm thấy biết ơn vì gặp được Tae Hee, người hội tụ cả các yếu tố tốt bụng, tính cách tuyệt vời và xinh đẹp. Theo tvN, đôi vợ chồng thuộc top giàu có nhất showbiz Hàn. Năm 2021, Rain mua tòa nhà trị giá 92 tỷ won (khoảng 80 triệu USD) ở Seoul. Cặp sao sống trong biệt thự trị giá khoảng năm tỷ won (4,4 triệu USD).

