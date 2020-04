Kim Tae Hee cổ vũ đội ngũ y tế chống dịch

Diễn viên Kim Tae Hee viết thông điệp động viên đội ngũ y tế ở tuyến đầu chống Covid-19.

Trên Instagram ngày 16/4, Kim Tae Hee hưởng ứng phong trào "Nurways with you" kèm lời nhắn: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và tôn trọng đến tất cả nhân viên y tế đang gặp khó khăn trong cuộc chiến chống Covid-19". Diễn viên kêu gọi khán giả động viên các y bác sĩ và tình nguyện viên. Cô tin đại dịch sớm bị đẩy lùi nếu mọi người đoàn kết, thực hiện đúng quy định của Chính phủ.

Nhiều fan khen Kim Tae Hee tốt bụng khi liên tục lan tỏa thông điệp yêu thương thời dịch.

Thông điệp của bà xã Bi Rain thu hút hàng chục nghìn lượt thích, bình luận và đồng tình của fan. Truyền thông Hàn cũng lan tỏa động thái của Tae Hee và nhận xét "Nurways with you" - phong trào động viên đội ngũ tuyến đầu chống dịch - có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, kết nối cộng đồng. Hàn Quốc ghi nhận 10.613 người nhiễm nCoV và 229 ca tử vong.

Trước đó, cuối tháng 3, nhiều báo Hàn đăng video Tae Hee cổ vũ khán giả và những người đang gặp khó khăn giữa tâm dịch. Cô nhắn nhủ mọi người rửa tay và đeo khẩu trang khi ra đường.

Kim Tae Hee Video Tae Hee động viên người dân bảo vệ sức khỏe thu hút hơn 70.000 lượt thích trên Instagram.

Tae Hee - Bi Rain cũng ủng hộ phong trào "Chủ nhà tốt bụng" ở Hàn Quốc, nhằm chia sẻ gánh nặng với những người kinh doanh bằng cách giảm 50% giá thuê bất động sản tại hai phường Yeoksam và Cheongdam-dong (thuộc quận Gangnam, Seoul). Hồi tháng một, cô góp 100 triệu won (gần hai tỷ đồng) giúp đỡ các bà mẹ đơn thân và trẻ em.

Kim Tae Hee sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí từ năm 2001, từng đóng Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris, Công chúa của tôi, Tình sử Jang Ok Jung,Yong-pal... Người đẹp kết hôn năm 2017, có hai con. Phim Hi bye mama do cô đóng chính phát sóng hai tập cuối vào ngày 18-19/4, trên tvN.

Nhan sắc khuynh đảo một thời của 'ngọc nữ' Kim Tae Hee Hình ảnh, video Tae Hee thời sinh viên được khán giả tìm kiếm, bàn luận nhiều hôm 15/4. Cô tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Quốc gia Seoul - trường danh giá nhất Hàn Quốc.

Thanh An (Ảnh: Instagram, Sports DongA)