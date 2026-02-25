Kim Tae Hee bán nhà giá gần 10 triệu USD

Minh tinh Hàn Kim Tae Hee bán căn hộ hạng sang ở Seoul với giá hơn 12,7 tỷ won (9,6 triệu USD) sau bảy năm mua bất động sản.

Theo Korea Times ngày 25/2, ngôi nhà người đẹp vừa bán rộng khoảng 233 m2, nằm trong khu phức hợp sang trọng Hanna The Hill, Seoul (Hàn Quốc). Dựa vào các nguồn tin trong ngành bất động sản và hồ sơ của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, cô bán căn hộ hồi tháng 11/2025, thu lời khoảng 8,54 tỷ won (khoảng 6,4 triệu USD) sau khi mua nơi này với giá 4,23 tỷ won tiền mặt năm 2018.

Diễn viên Kim Tae Hee, hiện 45 tuổi, trong một sự kiện vào tháng 8/2025. Ảnh: Xportsnews

Danh tính người mua được cho là Koo Ja-kwan - CEO của công ty Samkoo I&C. Trang tin cho biết Hanna The Hill là một trong những khu dân cư xa hoa bậc nhất Hàn Quốc, được xây trên nền đất cũ của Đại học Dankook, hoàn thành vào năm 2011. Với 32 tòa nhà và khoảng 600 căn hộ, đây cũng là nơi nhiều nghệ sĩ và giới thượng lưu sinh sống như hai thành viên nhóm BTS - RM và Jin, diễn viên So Ji Sub, chủ tịch Tập đoàn LG - Koo Kwang-mo.

Cũng theo Korea Times, thương vụ mới của Kim Tae Hee làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc người nổi tiếng đầu tư bất động sản vào thị trường nhà ở cao cấp trong nước. Trang News1 tiết lộ hiện cô và chồng - tài tử Bi Rain - kiếm bộn tiền nhờ lĩnh vực này, thuộc top giàu có nhất showbiz Hàn.

Tháng 11/2024, truyền thông Hàn Quốc đưa tin vợ chồng nghệ sĩ sở hữu một tòa nhà có giá trị hơn 140 tỷ won, đang cho các thương hiệu trong và ngoài nước thuê. Mỗi tháng, họ thu hàng triệu won tiền thuê mặt bằng. Năm 2021, Rain lời 32,7 tỷ won khi bán cao ốc văn phòng ở Cheongdam-dong. Cùng năm, Tae Hee đạt lợi nhuận 7,1 tỷ won cũng nhờ bán bất động sản. Vợ chồng còn sở hữu nhà đất ở Mỹ.

Kim Tae Hee - Kim Rea Won trong 'Chuyện tình Harvard' Kim Tae Hee trong phim "Chuyện tình Harvard". Video: SBS

Kim Tae Hee sinh năm 1980, là mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Hàn. Cô nổi tiếng qua các bộ phim Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris. Năm 2017, cô và Bi Rain tổ chức hôn lễ riêng tư, đến nay có hai con gái. Sau khi cưới, Kim Tae Hee hạn chế công việc để chăm sóc các con còn Rain tiếp tục hoạt động sôi nổi lĩnh vực âm nhạc, show truyền hình. Năm 2025, người đẹp gây chú ý khi đóng phim truyền hình Butterfly do công ty của Mỹ sản xuất, tác phẩm ra mắt vào tháng 8 năm ngoái.

Phương Thảo (theo Korea Times)