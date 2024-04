Kim Soo Hyun 'bùng nổ' diễn xuất

Tài tử Hàn Kim So Hyun được khán giả khen diễn xuất "bùng nổ", tạo đồng cảm, trong "Queen of Tears".

Tập 14 phát sóng tối 21/4 có cảnh vợ chồng Hae In (Kim Ji Won) và Hyun Woo (Kim Soo Hyun) ở Đức, bị kẻ thù đeo bám, hãm hại. Xe con của họ đang ở chỗ đậu bị một chiếc container tông nát đầu. Nghĩ vợ còn ở trong xe, Hyun Woo sợ hãi, điên cuồng đấm vỡ kính để tìm kiếm Hae In.

Kim Soo Hyun trong Queen of Tears tập 14 Kim Soo Hyun ở tập 14 "Queen of Tears". Video: tvN

Ngay cả khi biết Hae In an toàn, Hyun Woo vẫn sợ hãi, nấc như một đứa trẻ. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hae In quyết định làm phẫu thuật, dù biết sẽ mất trí nhớ sau ca đại phẫu. Cô không muốn Hyun Woo đau khổ một lần nữa.

Trên các diễn đàn ở châu Á, nhiều khán giả cho biết bị cuốn hút bởi diễn xuất của Kim So Hyun. Các fan viết: "Rơi nước mắt vì biểu cảm đau đớn của anh ấy", "Đây là đoạn đặc sắc nhất của tập phim", "Anh ấy làm tôi sợ hãi theo", "Tình tiết có phần cũ, dễ đoán nhưng tôi vẫn tê dại vì anh ấy diễn đạt quá".

Không ít người cho rằng Queen of Tears đuối về kịch bản ở phần cuối, phim vẫn thu hút người xem nhờ diễn xuất của dàn sao, đặc biệt là Kim So Hyun.

Tạo hình Hyun Woo của Kim Soo Hyun. Ảnh: tvN

Tỷ lệ người xem ở tập 14 vượt 21%, trở thành phim rating cao thứ hai trong lịch sử đài tvN, sau Hạ cánh nơi anh. Tác phẩm ra mắt đầu tháng 3, do Park Ji Eun biên kịch. Park Ji Eun từng làm nên thành công của loạt tác phẩm như Vì sao đưa anh tới, Hạ cánh nơi anh, Huyền thoại biển xanh.

Kim Soo Hyun gia nhập làng giải trí từ năm 2007, được yêu mến qua Bay cao ước mơ, Mặt trăng ôm mặt trời, Biệt đội siêu trộm... Năm 2014, anh gây sốt với phim Vì sao đưa anh tới, đóng cùng đàn chị Jeon Ji Hyun. Theo Chosun, tài tử đắt show quảng cáo, thuộc top diễn viên được trả cátxê cao nhất xứ Hàn.

