Kim Soo-hyun bị kiện 2,1 triệu USD vì bê bối đời tư ảnh hưởng nhãn hàng

Ngày 21/11, Tòa án Trung tâm Seoul đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên về vụ kiện bồi thường thiệt hại trị giá 2,8 tỷ won (2,1 triệu USD - hơn 55 tỷ đồng) do công ty mỹ phẩm A đệ đơn kiện Kim Soo-hyun và công ty quản lý của anh.

Kim Soo Hyun hoạt động ở làng giải trí 18 năm, là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhiều cô gái nhờ loạt vai diễn trong Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Biệt đội siêu trộm, Điên thì có sao, Nữ hoàng nước mắt. Tài tử được xem là gương mặt bảo chứng thành công cho các dự án phim truyền hình.

Kim Soo Hyun khóc ở họp báo ngày 31/3. Ảnh: Korea Joongang Daily

Công ty A có hợp đồng người mẫu với Kim Soo-hyun đến tháng 8 năm nay, nhưng đã thông báo chấm dứt hợp đồng người mẫu quảng cáo với anh vào tháng 3. Đây là hậu quả từ những cáo buộc Kim Soo-hyun đã có quan hệ tình cảm với cố diễn viên Kim Sae-ron từ khi cô mới 15 tuổi.

Lúc đó, Kim Soo-hyun đang làm người mẫu quảng cáo cho hơn 10 thương hiệu, nhưng do những cáo buộc về mối quan hệ với trẻ vị thành niên, nhiều thương hiệu, bao gồm cả Công ty A, đã chấm dứt hợp đồng với Kim hoặc thực hiện các biện pháp xóa ảnh và video quảng cáo.

Tiếp đó, vào tháng 4, có thông tin một số nhãn hàng đã ký hợp đồng quảng cáo với Kim đệ đơn kiện anh và công ty quản lý Gold Medalist, yêu cầu hoàn trả thù lao người mẫu và bồi thường thiệt hại. Trong đó, Công ty A đòi 500 triệu won (gần 9 tỷ đồng). Phiên tòa đã được mở sau 7 tháng, với số tiền thiệt hại được yêu cầu bồi thường tăng 6 lần.

Tại tòa, đại diện của Công ty A lập luận rằng, Kim Soo-hyun đã vi phạm nghĩa vụ giữ gìn phẩm giá do tranh cãi liên quan đến mối tình với nữ diễn viên quá cố. Nguyên đơn tuyên bố: "Trước khi Kim Sae-ron qua đời, cô ấy đã tiết lộ đang có mối quan hệ với anh Kim Soo-hyun. Vào thời điểm đó, anh Kim Soo-hyun không thừa nhận mối quan hệ này, và sau khi cô ấy qua đời, khi sự thật về mối quan hệ này nổi lên, anh ấy đã thay đổi lời khai của mình".

Nhãn hàng cho rằng, chỉ riêng việc Kim Soo-hyun, một siêu sao của công chúng, có mối quan hệ với trẻ vị thành niên đã cấu thành hành vi vi phạm nghĩa vụ giữ gìn đạo đức của đại diện nhãn hàng. Họ nói thêm, trường hợp vi phạm hợp đồng, phải trả gấp đôi phí thù lao người đại diện, và các khoản lỗ thực tế mà họ phải chịu. Đó là lý do họ tăng số tiền yêu cầu bồi thường 500 triệu won lên 2,86 tỷ won (hơn 51 tỷ đồng).

Trong khi đó đại diện của Kim Soo-hyun bác bỏ cáo buộc, khẳng định hai diễn viên có quan hệ yêu đương khi nữ diễn viên quá cố đã trưởng thành.

Ngoài ra, phía Kim Soo-hyun còn nêu ra một vấn đề, mặc dù việc chấm dứt hợp đồng đã được công bố vào tháng 3, nhưng ảnh của Kim Soo-hyun vẫn được đăng tải trên các trang web chính thức của Công ty A tại Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như các cửa hàng ngoại tuyến tại Nhật Bản cho đến tháng 6.

Công ty A khẳng định tất cả hình ảnh và tài liệu liên quan nam diễn viên đã bị xóa ngay sau vụ bê bối. Với lập trường của cả hai bên xung đột gay gắt, phiên điều trần tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13/3 năm sau.

Từ đỉnh cao xuống vực thẳm vì bê bối đời tư

Kim Soo-hyun hiện phải đối mặt với chuỗi vụ kiện bồi thường thiệt hại không chỉ từ Công ty A mà còn từ Cuckoo Electronics với số tiền 850 triệu won; từ Cuckoo Electronics, Cuckoo Homesys và Cuckoo Homesys Malaysia, các công ty con của Cuckoo Electronics, với số tiền hơn 2 tỷ won; từ Trendmaker với số tiền 500 triệu won, và từ Frombio với số tiền 3,96 tỷ won. Tổng số tiền kiện tụng lên tới 7,3 tỷ won (hơn 130 tỷ đồng).

Ngoài ra, công ty thẩm mỹ y khoa Classys đã yêu cầu tịch thu tạm thời căn hộ của Kim Soo-hyun tại Seongsu-dong, khu phức hợp Galleria Foret, Seoul, trị giá hàng tỷ won, và được biết tòa án đã chấp thuận yêu cầu này.

Trong bối cảnh đó, phía Kim Soo-hyun tiếp tục phủ nhận hoàn toàn cáo buộc. Họ cũng đã đệ đơn kiện hình sự chống lại gia đình cố diễn viên Kim Sae-ron về tội phỉ báng, yêu cầu bồi thường thiệt hại trị giá 12 tỷ won (gần 215 tỷ đồng).

Diễn viên Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25 do tự tử trước nhiều áp lực. Ảnh: News1.

Mọi việc bắt đầu Kim Sae-ron, 25 tuổi, đột ngột qua đời vào ngày 16/2, gây chấn động cả nước. Tuy nhiên, ngày 10/3, một tin tức thậm chí còn gây sốc hơn đã được đưa ra ánh sáng khi gia đình cô tiết lộ trên YouTube rằng cô và tài tử Kim Soo-hyun đã có mối quan hệ kéo dài sáu năm, bắt đầu từ năm 2015, khi nữ diễn viên mới 15 tuổi.



Kể từ đó, cuộc chiến giành sự thật vẫn tiếp diễn, với việc cả hai bên tổ chức họp báo, đăng tải các tuyên bố và video trực tuyến, đồng thời công bố tin nhắn KakaoTalk, ảnh cá nhân, thư từ và nhật ký trên mạng xã hội.

Bên cạnh cáo buộc hẹn hò, gia đình nạn nhân cũng cho rằng áp lực tài chính mà Kim Sae-ron phải chịu là một phần dẫn đến cái chết. Cô còn chịu thêm áp lực từ công ty quản lý lúc bấy giờ là Goldmedalist, công ty do chính tài tử Kim Soo-hyun góp cổ phần.

