Kim Oanh Land tổ chức sự kiện tri ân cư dân Legacy Central

Kim Oanh Land tổ chức sự kiện tri ân 2.000 cư dân mua căn hộ dự án Legacy Central với chương trình bốc thăm trúng ôtô, tiền mặt, ngày 28/3.

Sự kiện tổ chức tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm WTC Expo, nhằm ghi nhận sự đồng hành của khách hàng, đồng thời tạo cơ hội kết nối cộng đồng cư dân và các đối tác tham gia phát triển dự án.

Hơn 2.000 cư dân, đối tác dự sự kiện ngày 28/3. Ảnh: Kim Oanh Group

Chương trình gồm các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và bốc thăm trúng thưởng dành cho khách tham dự. Điểm nhấn của chương trình bốc thăm là xe Toyota Camry 2.5HEV TOP, 250 triệu đồng tiền mặt hay xe máy Honda SH. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao thưởng cho các nhân viên kinh doanh có kết quả bán hàng tại dự án.

Phát biểu tại chương trình, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kim Oanh Group, cho biết sự tin tưởng của khách hàng là yếu tố giúp doanh nghiệp triển khai dự án đúng tiến độ và định hướng. Theo bà, dự án được phát triển với sự tham gia của các đối tác như Tập đoàn Hòa Bình và Ngân hàng OCB, góp phần đảm bảo chất lượng xây dựng và hỗ trợ tài chính cho người mua nhà.



"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng", người đứng đầu Kim Oanh Group khẳng định.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ảnh: Kim Oanh Group

Tại sự kiện, một số khách hàng cũng chia sẻ trải nghiệm sau khi nhận nhà. Anh Mai Hoàng Quân cho biết việc lựa chọn Legacy Central dựa trên yếu tố tiến độ và chất lượng thực tế của dự án.

Legacy Central nằm tại khu vực Thuận An, gồm hai khối với hơn 1.800 căn hộ, hướng đến nhu cầu ở thực. Dự án đã được bàn giao từ năm 2024 và hiện đã hình thành cộng đồng cư dân.

Cư dân trúng xe tại phần bốc thăm may mắn. Ảnh: Kim Oanh Group

Theo thông tin từ chủ đầu tư, phần lớn căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, đồng thời các tiện ích nội khu đang được đưa vào vận hành.

Trong bối cảnh thị trường chú trọng yếu tố pháp lý và tiến độ, các dự án đã bàn giao và có cộng đồng cư dân được đánh giá có lợi thế trong việc thu hút người mua ở thực.

Đại diện Kim Oanh Group trao giải 250 triệu đồng tiền mặt cho cư dân. Ảnh: Kim Oanh Group

Ông Tô Duy Chinh, Phó tổng giám đốc Kinh doanh Kim Oanh Land, cho biết từ kinh nghiệm của các dự án như Legacy Central, The EastGate, Richland Residence hay K-Home New City, đơn vị đang tiếp tục triển khai hàng loạt dự án mới với nhiều cải tiến về quy hoạch, thiết kế cũng như công nghệ.

Ông cho hay trong quý II, đơn vị dự kiến ra mắt khoảng 4.000 căn hộ mang thương hiệu K-Home gồm: K-Home Avenue (Nhơn Trạch), K-Home Cityview (Biên Hòa) và K-Home Midtown (Trảng Bom).

