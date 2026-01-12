Kim Oanh Group đạt giải Nhất thiết kế nhà xã hội theo hướng bền vững

Kim Oanh phát triển thương hiệu K-Home theo chuẩn Singapore, mục tiêu đáp ứng yêu cầu công trình xanh EDGE, giành giải Nhất cuộc thi Ý tưởng thiết kế mẫu nhà ở xã hội.

Cuộc thi do Bộ Xây dựng chỉ đạo, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì tổ chức, trao giải ngày 10/1. Để đạt giải, phương án thiết kế của Tập đoàn Kim Oanh đáp ứng đầy đủ tiêu chí về mẫu nhà ở xã hội có giải pháp ưu tiên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo tính ứng dụng và tính kinh tế trong triển khai thực tế.

Hiện, phương án thiết kế đoạt giải Nhất của Tập đoàn Kim Oanh được ứng dụng cho dòng sản phẩm nhà ở xã hội mang thương hiệu K-Home. Trong đó, loạt dự án đang đồng loạt triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm: K-Home Avenue (xã Nhơn Trạch), K-Home Cityview (phường Hố Nai), K-Home Midtown và K-Home Skyview (phường Trảng Bom). Các dự án này đều đã động thổ và sẽ đồng loạt ra mắt thị trường trong năm 2026.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Lợi, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Kim Oanh, cho biết việc tham gia và đạt giải tại cuộc thi là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở xã hội của đơn vị, hưởng ứng đề án xây dựng một triệu căn đến 2030 của Chính phủ.

"Thông qua kiến tạo những tổ ấm chất lượng với chi phí hợp lý, chúng tôi mong muốn trao cơ hội an cư bền vững cho hàng triệu gia đình Việt", ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Lợi (thứ ba từ trái qua) và ông Trần Đăng Toàn (thứ hai từ trái qua), thành viên Ban tổng giám đốc Tập đoàn Kim Oanh đại diện nhận giải. Ảnh: Tập đoàn Kim Oanh

Tại TP HCM, Kim Oanh phát triển dự án K-Home New City tại phường Bình Dương với quy mô khoảng 3.310 sản phẩm thấp tầng và cao tầng. Ngoài ra, tập đoàn còn chuẩn bị loạt dự án mang thương hiệu K-Home khác cũng trong khu vực này.

Theo đại diện chủ đầu tư, toàn bộ dự án nhà ở xã hội thuộc thương hiệu K-Home đều phát triển theo tiêu chuẩn Singapore, đặt mục tiêu xây dựng công trình xanh EDGE. Các tiêu chí trọng tâm bao gồm: sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kính, qua đó, đảm bảo chất lượng sống dài hạn cho cư dân.

Phối cảnh K-Home Avenue, dự án đạt giải Nhất cuộc thi ý tưởng thiết kế. Ảnh: Tập đoàn Kim Oanh

Trong đó, dự án K-Home Avenue được phát triển theo mô hình không gian sống xanh, đề cao sự hài hòa giữa công trình và môi trường, đồng thời, tối ưu chi phí vận hành trong suốt vòng đời dự án. Vì vậy, đơn vị đánh giá giải thưởng lần này là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển bền vững tập đoàn đang theo đuổi.

Về mặt kiến trúc, dự án được thiết kế dựa trên các đặc trưng khí hậu và thổ nhưỡng của khu vực Đông Nam Bộ. Các căn hộ được tối ưu hóa khả năng đón gió, ánh sáng tự nhiên, góp phần cải thiện vi khí hậu, hạn chế ẩm mốc, tiết kiệm năng lượng và nâng cao sức khỏe cư dân.

Phối cảnh nội khu dự án K-Home Avenue. Ảnh: Tập đoàn Kim Oanh

Quy hoạch tổng thể dự án được bố trí theo trục Bắc - Nam nhằm giảm thiểu tác động của nắng hướng Tây. Diện tích mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng được ưu tiên, tạo nên hệ sinh thái tiện ích phục vụ nhu cầu sống lâu dài của người dân.

Dự án cũng được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn EDGE, hệ thống chứng nhận công trình xanh toàn cầu do IFC (thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới) bảo trợ, đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng tài nguyên và tác động môi trường.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Kim Oanh chú trọng lựa chọn vật liệu xây dựng thân thiện môi trường và áp dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành tòa nhà. Đơn vị tích hợp các giải pháp như tự động hóa thanh toán phí, giám sát an ninh bằng AI, hệ thống CCTV 24/7, kiểm soát ra vào bằng FaceID, ứng dụng IoT... nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo tính minh bạch.

Đại diện đơn vị tại sự kiện. Ảnh: Tập đoàn Kim Oanh

Ngoài ra, doanh nghiệp đề xuất áp dụng công nghệ xây dựng Precast (bê tông đúc sẵn) trong quá trình thi công. Giải pháp này giúp rút ngắn tiến độ, kiểm soát chất lượng đồng đều, tối ưu chi phí và giảm tác động môi trường, qua đó, mở ra hướng tiếp cận mới cho phân khúc nhà ở xã hội tại Việt Nam.

Đại diện đơn vị cho biết, Tập đoàn Kim Oanh đầu tư các dự án nhà ở xã hội với chất lượng tương đương các dự án thương mại. Theo đó, chuỗi dự án mang thương hiệu K-Home được phát triển hệ thống tiện ích "all in one" (tất cả trong một), gồm: trường học, trạm sạc xe điện, công viên, hồ bơi, tổ hợp thể dục thể thao đa năng, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em...

"Từ đó, cư dân có thể hiện thực hóa giấc mơ an cư đúng nghĩa với mức chi phí hợp lý nhưng đầy đủ tiện nghi", vị đại diện nói thêm.

Trước K-Home Avenue, Kim Oanh Group từng ghi dấu ấn với K-Home New City, khu đô thị nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn Singapore, được cấp chứng chỉ EDGE vào tháng 7/2025. Riêng phân khu Bằng Lăng với 297 căn nhà phố ghi nhận mức tiết kiệm 26% năng lượng, 28% nước và giảm tới 52% lượng carbon trong vật liệu xây dựng. Theo tính toán của tập đoàn, các giải pháp này giúp chi phí tiện ích hàng tháng của cư dân giảm khoảng 20%, đồng thời, giảm áp lực lên hạ tầng đô thị khu vực.

Cuộc thi Ý tưởng thiết kế mẫu nhà ở xã hội hướng tới giải pháp bền vững chính thức được phát động vào 26/9/2025 tại lễ khai mạc Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ X, Huế. Chương trình thu hút hơn 1.000 kiến trúc sư trẻ trên cả nước tham gia.

Sau hơn hai tháng phát động, hội đồng giám khảo đã chọn ra 7 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba, 21 giải khuyến khích trong tổng số 69 phương án từ 59 đơn vị dự thi. Các phương án đạt giải được trưng bày tại triển lãm trong sự kiện "Giải pháp phát triển bền vững nhà ở và giao thông đô thị: An cư - công nghệ và sáng tạo", thuộc chương trình "Tụ hội sáng tạo" - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, diễn ra vào 10-11/1.

Nhật Lệ